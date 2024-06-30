Украинские арбитры назначены на матч 1/8 финала Евро-2024

Украинский арбитр Николай Балакин был назначен на матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

Об этом сообщает УЕФА.

Балакин будет работать четвертым судьей. Главным арбитром будет Артур Соареш Диаш, лайнсмены – Паулу Соареш и Педру Рибейру.

Также, по информации Украинской ассоциации футбола, украинец Александр Беркут станет резервным лайнсменом.

Поединок состоится во вторник, 2 июля, в 22.00 по киевскому времени. Напомним, Австрия заняла первое место в группе D, обыграв в последнем туре Нидерланды. Турция стала второй в группе F, благодаря победе над Чехией.

Ранее мы сообщали, что Балакин обслуживал матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Албании.