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Украинские арбитры назначены на матч 1/8 финала Евро-2024

Владислав Уткін — 30 июня, 15:00
Украинские арбитры назначены на матч 1/8 финала Евро-2024

Украинский арбитр Николай Балакин был назначен на матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

Об этом сообщает УЕФА.

Балакин будет работать четвертым судьей. Главным арбитром будет Артур Соареш Диаш, лайнсмены – Паулу Соареш и Педру Рибейру.

Также, по информации Украинской ассоциации футбола, украинец Александр Беркут станет резервным лайнсменом.

Поединок состоится во вторник, 2 июля, в 22.00 по киевскому времени. Напомним, Австрия заняла первое место в группе D, обыграв в последнем туре Нидерланды. Турция стала второй в группе F, благодаря победе над Чехией.

Ранее мы сообщали, что Балакин обслуживал матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Албании.

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