Сидорчук: Эта сборная ментально сильнее двух предыдущих

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук считает, что нынешний состав команды сильнее предыдущих двух, в которых он был.

Об этом он рассказал на Youtube-канале "ВЗБІРНА".

"Я могу сказать в чем эта команда лучше, она ментально намного сильнее двух предыдущих. С чем это связано? Я думаю, что многие ребята играют в Европе, и играют не последнюю роль. Они видят что ничем не уступают лучшим игрокам Европы и мира, и это они приносят в сборную, их отношение к игре, к тому, кто против тебя играет и это очень сильно помогает, они дают уверенность команде, для меня эта сборная, возможно, самая уверенная за все", — сказал футболист.

Поединок второго тура группового этапа Евро-2024 Словакия - Украина состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовые онлайн игры.

В первом матче на чемпионате Европы Украина потерпела разгромное поражение от Румынии, чем существенно усложнила свое турнирное положение.