Конопля: Договорились сражаться друг за друга в следующих матчах

Игроки сборной Украины после поражения от Румынии (0:3) договорились сразиться друг за друга в следующих матчах Евро-2024.

Об этом сообщил защитник "сине-желтых" Юхим Конопля в комментарии ВЗБІРНА.

"Мы еще до конца не проанализировали игру. Может, стали не с той ноги, а румыны наоборот с той, которой нужно. Чуть не сложилась игра, все пошло не по плану. Мы понимаем, что проиграли, проиграли не очень хорошо. Нельзя даже друг другу в глаза смотреть.

Румыния очень хорошо играла в защите, почти ничего не дала создать, поэтому они сыграли хорошо, а мы — плохо.

О чем говорили в раздевалке? Говорил капитан, и договорились, что в следующих играх, каким бы ни был результат и качество игры, все будут пытаться сражаться друг за друга. Самое главное, чтобы не повторялось такого, как с Румынией.

Были болезненные поражения были и раньше, 0:7 от Фейонорда, но это – самое досадное в моей карьере, пожалуй, из-за важности игры и турнира, из-за ответственности, которая на нас лежит. Но должны все равно, встать, поднять нос и мы имеем все шансы, чтобы достичь наших целей. Над этим нужно работать", - сказал Конопля.