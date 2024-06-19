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Мбаппе принял решение о операции на носу

Олександр Булава — 19 июня, 08:29
Мбаппе принял решение о операции на носу

Форварду сборной Франции Киллиану Мбаппу не понадобится операция на сломанном носу после инцидента в матче против Австрии на Евро-2024 .

Об этом сообщили в Федерации футбола Франции.

"Килиан вернулся в лагерь сборной Франции. В ближайшие дни он будет проходить лечение, без немедленной операции", – говорится в сообщении.

Главный тренер команды Дидье Дешам отметил, что операция не является немедленной необходимостью, ее следует провести позже.

Напомним, Мбаппе столкнулся с игроком австрийской команды Кевином Дансо во втором тайме и сломал нос.

Именно Киллиан помог сборной Франции обыграть Австрию. Килиан выполнил прострел в центр штрафной, где Максимилиан Вебер головой переправил мяч в собственные ворота.

В группу D также попали Нидерланды и Польша. 21 июня команды проведут матчи второго тура – французы сыграют с нидерландцами, а поляки встретятся с Австрией.

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