Сборная Украины — сборная Бельгии: анонс и прогноз матча чемпионата Европы

Сборная Украины по футболу сыграет против Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024. Матч пройдет на стадионе "Штутгарт Арена", Германия. Начало – в 19:00 по киевскому времени, 26 июня.

Украина

"Сине-желтые" подходят к матчу с 3 очками в активе, однако на последней строчке в турнирной таблице. Во втором матче на Евро "сине-желтые" наиграли на волевую викторию, одолев Словакию (2:1). До этого на ЧЕ сборная Украины не побеждала в основное время на протяжении 4 матчей, в которых однажды подписала мировую и трижды проиграла, причем без забитых мячей. Отметим немаловажный факт. На предыдущем первенстве Европы "сине-желтые" также начали с поражения, а затем победили, а в итоге дошли до 1/4 финала соревнования.

Украина точно будет среди команд, пробившихся в плей-офф турнира, при условии победы над соперником. При других сценариях шансы пройти в следующий раунд сохраняются, но существенно ниже.

За сборную Украины может не сыграть Виктор Цыганков, который получил повреждение перед матчем со Словакией.

Бельгия

"Красные дьяволы" также набрали 3 балла, однако расположились на второй позиции в квартете. В предыдущей игре на Евро Бельгия была сильнее Румынии, обыграв соперника 2:0. Так команда Доменико Тедеско покончила с двухматчевой серией поражений на ЧЕ. Стоит отметить и то, что бельгийцы забили более одного мяча впервые за последние 7 матчей на больших соревнованиях.

Чтобы выйти в плей-офф Евро-2024, Бельгии достаточно набрать один балл. В случае проигрыша Де Брюйне и компания финишируют либо на 3-й строчке, либо на 4-й позиции — место в группе будет зависеть от того, как закончится параллельный матч.

Сборной Бельгии не поможет один футболист. Нападающий Доди Лукебакио отбудет дисквалификацию.

История встреч

Матч в Штутгарте станет первым противостоянием команд в истории.

Прямая речь

Георгий Судаков (полузащитник сборной Украины): "Футбол — это командная игра и все зависит от нас. Конечно, Бельгия имеет звездных футболистов — Де Брюйне, Доку, Лукаку, Тилеманс. Невероятно сильная команда, но на примере Словакии мы увидели, что они тоже могут проигрывать.

До матча все равны. Если мы проведем свою лучшую игру и не будем никого бояться, подстраиваться под кого-то, то думаю, у нас есть большие шансы на положительный результат".

Доменико Тедеско (главный тренер сборной Бельгии): "Я помню, как Украина защищалась в пять защитников в матче против Италии. Они могут защищаться в разных формациях. Это команда, которая хорошо владеет мячом, имеет хороших игроков и хорошую структуру".

Список вызванных футболистов

Сборная Украины

Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо Киев), 12. Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин (Реал Мадрид);

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), 24. Александр Тымчик (Динамо Киев), 16. Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный (Борнмут, Англия), 3. Александр Сваток (СК Днепр-1), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко (Полесье Житомир);

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – Динамо Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – Шахтер Донецк), 17. Александр Зинченко (Арсенал) Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков (Жирона, Испания), 10. Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), 8. Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия);

Нападающие: 11. Артём Довбик (Жирона, Испания), 9. Роман Яремчук (Валенсия, Испания), 25. Владислав Ванат (Динамо Киев).

Сборная Бельгии

Вратари: 1. Кун Кастельс (Вольфсбург, Германия), 12. Томас Каминский (Лутон, Англия), 13. Матс Сельс (Ноттингем Форест, Англия);

Защитники: 21. Тимоти Кастань (Фулгэм, Англия), 25. Максим Де Кайпер (Брюгге), 2. Зено Дебаст (Андерлехт), 4. Воут Фас (Лестер, Англия), 15. Тома Менье (Трабзонспор, Турция), 3 .Артюр Теат (Ренн, Франция), 5. Ян Вертонген (Андерлехт);

Полузащитники: 6. Аксель Витсель (Атлетико Мадрид, Испания), 7. Кевин Де Брейне (Манчестер Сити, Англия), 18. Орель Мангаля (Лион, Франция), 24. Амаду Онана (Эвертон, Англия), 8. Юри Тилеманс ( Астон Вилла, Англия), 23. Артур Вермерен (Атлетико Мадрид, Испания), 16. Астер Вранкс (Вольфсбург, Германия), 11. Янник Феррейра Карраско (Аль-Шабаб, Саудовская Аравия);

Нападающие: 19. Йоан Бакайоко (ПСВ, Нидерланды), 17. Шарль Де Кетеларе (Аталанта, Италия), 22. Жереми Доку (Манчестер Сити, Англия), 10. Ромелу Лукаку (Рома, Италия), 14. Доди Лукевиакио (Се) , Испания), 20. Лоис Опенда (РБ Лейпциг, Германия), 9. Леандро Троссар (Арсенал, Англия).

Ориентировочные составы

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко – Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Яремчук

Бельгия: Кастельс – Кастань, Вертонген, Фас, Теат – Онана, Тилеманс – Троссар, Де Брюйне, Доку – Лукаку

Цифры и факты

Украина стала "соавтором" уникальной ситуации на Евро. Впервые в истории чемпионатов Европы все четыре команды в одной конкретной группе имеют одинаковое количество очков после двух туров;

Украина имеет на один день больше на подготовку к матчу, ведь встречу со Словакией провела 21 июня, тогда как соперник играл с Румынией 22 числа;

Хотя бы одна команда покидала поле без забитого мяча в 6 из 8 предыдущих официальных матчей Бельгии;

В 11-ти последних официальных играх Украина проиграла дважды (+7=2-2)

Бельгия одерживала верх над соперниками в 6 из предыдущих 8 официальных встреч;

В матче с Румынией сборная Бельгии забила более одного мяча впервые за 7 последних матчей на больших турнирах;

По итогам второго тура Евро-2024 ведущий нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку — лидер по упущенным голевым возможностям (4).

Где смотреть

Смотреть матч онлайн в Украине можно на медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Прямая трансляция будет доступна на местных телеканалах Общественного Вещания (например, Общественное Львов, Общественное Черкассы и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT*).

Поединок прокомментируют Вадим Скичко и Роберто Моралес. Оба служат в рядах Вооруженных сил Украины.

Коэффициенты от Фавбет

Победа Украины – 4,90;

Ничья – 4,05;

Победа Бельгии – 1,73.

Прогноз Чемпиона

Ничья - 2:2 .