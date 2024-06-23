Суперкомпьютер определил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024 перед игрой с Бельгией

Суперкомпьютер Opta Analyst обновил шансы команд на выход в плей-офф чемпионата Европы-2024 после завершения матчей второго тура группового этапа континентального первенства.

По мнению искусственного интеллекта, сборная Украины имеет 59,77% на выход в 1/8 финала Евро. Несмотря на достаточно высокую вероятность успеха, стоит отметить, что подопечные Сергея Реброва имеют меньше шансов на выход в следующий этап турнира среди команд группы E.

Сборные Румынии и Бельгии — абсолютные лидеры на выход из группы (83,72% и 82,06% соответственно). Чуть больше шансов чем у Украины у команды Словакии — 67,33%.

Главным фаворитом на чемпионате Европы является сборная Франции — 18,76% шанса на выигрыш Евро. Также высоко оценивают шансы Германии, Англии и Испании (17,86%, 16,60% и 14,42% соответственно).

Отметим, что в последнем туре Евро-2024 сборная Украины сыграет с Бельгией, а Словакия встретится с Румынией.

Сегодня, 23 июня, пройдут первые матчи третьего тура группового этапа континентального первенства.