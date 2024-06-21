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Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф после победы над Словакией

Станіслав Лисак — 21 июня, 21:02
Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф после победы над Словакией

Суперкомпьютер Opta Analyst обновил шансы сборной Украины выход в плей-офф чемпионата Европы-2024 после матча второго тура группового этапа континентального первенства против Словакии (2:1).

В преддверии поединка Бельгия — Румыния, который состоится завтра, 21 июня, Украина имеет 12,18% шанса выиграть группу E, 18,76% стать вторыми. Большая вероятность занять третье или четвертое место – 33,60% и 35,46% соответственно.

Напомним, ранее искусственный компьютер Opta спрогнозировал победу Украины над Словакией.

Отметим, что в последнем туре группового этапа подопечные Сергея Реброва сыграют с Бельгией, а Словакия встретится с Румынией.

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