Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф после победы над Словакией

Суперкомпьютер Opta Analyst обновил шансы сборной Украины выход в плей-офф чемпионата Европы-2024 после матча второго тура группового этапа континентального первенства против Словакии (2:1).

В преддверии поединка Бельгия — Румыния, который состоится завтра, 21 июня, Украина имеет 12,18% шанса выиграть группу E, 18,76% стать вторыми. Большая вероятность занять третье или четвертое место – 33,60% и 35,46% соответственно.

Напомним, ранее искусственный компьютер Opta спрогнозировал победу Украины над Словакией.

Отметим, что в последнем туре группового этапа подопечные Сергея Реброва сыграют с Бельгией, а Словакия встретится с Румынией.