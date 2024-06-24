Сборная Украины — сборная Бельгии: где смотреть матч Евро-2024

Сборная Украины сыграет против Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу.

Матч состоится в среду, 26 июня, на стадионе "Штутгарт Арена". Начало в 19:00 по Киеву.

Прямая трансляция поединка будет доступна в эфире местных телеканалов Общественного кроме OTT-сервисов, а также на медиасервисе MEGOGO.

Напомним, что в группе E все четыре команды имеют одинаковое количество очков — 3, что является уникальным случаем на чемпионатах Европы.

По мнению бейтингового оператора Favbet, сборная Украины является аутсайдером противостояния:

Победа Украины - 5,10;

Ничья - 4,05;

Победа Бельгии - 1,70.

В параллельной встрече румыны сыграют со словаками, матч также состоится в 19:00.