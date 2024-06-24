Українська правда
Все разделы

Euro-2024

Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол Евро-2024

Сборная Украины — сборная Бельгии: где смотреть матч Евро-2024

Станіслав Лисак — 24 июня, 13:28
Сборная Украины — сборная Бельгии: где смотреть матч Евро-2024

Сборная Украины сыграет против Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу.

Матч состоится в среду, 26 июня, на стадионе "Штутгарт Арена". Начало в 19:00 по Киеву.

Прямая трансляция поединка будет доступна в эфире местных телеканалов Общественного кроме OTT-сервисов, а также на медиасервисе MEGOGO.

Напомним, что в группе E все четыре команды имеют одинаковое количество очков — 3, что является уникальным случаем на чемпионатах Европы.

По мнению бейтингового оператора Favbet, сборная Украины является аутсайдером противостояния:

  • Победа Украины - 5,10;
  • Ничья - 4,05;
  • Победа Бельгии - 1,70.

В параллельной встрече румыны сыграют со словаками, матч также состоится в 19:00.

Збірна України з футболу збірна Бельгії з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна України з футболу

Офицер безопасности сборной Украины рассказал, за что УЕФА штрафовала УАФ на Евро-2024
Офицер безопасности сборной Украины: УЕФА запрещает проходить на стадион с фото погибших героев
Судаков — о матче против Бельгии: Сделаем все возможное, что зависит от нас
Украина — Бельгия: онлайн-трансляция
Офицер безопасности сборной Украины: нас охраняют 60 полицейских

Последние новости