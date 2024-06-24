Сборная Украины — сборная Бельгии: где смотреть матч Евро-2024
Сборная Украины сыграет против Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу.
Матч состоится в среду, 26 июня, на стадионе "Штутгарт Арена". Начало в 19:00 по Киеву.
Прямая трансляция поединка будет доступна в эфире местных телеканалов Общественного кроме OTT-сервисов, а также на медиасервисе MEGOGO.
Напомним, что в группе E все четыре команды имеют одинаковое количество очков — 3, что является уникальным случаем на чемпионатах Европы.
По мнению бейтингового оператора Favbet, сборная Украины является аутсайдером противостояния:
- Победа Украины - 5,10;
- Ничья - 4,05;
- Победа Бельгии - 1,70.
В параллельной встрече румыны сыграют со словаками, матч также состоится в 19:00.