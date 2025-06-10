Великолепная весна в исполнении Музычук и Иванчука: какими были победы украинских шахматистов

Завершился весенний цикл различных шахматных турниров, участие в которых принимали украинские спортсмены. Что важнее – не просто играли и где-то там были рядом, а побеждали, набирали зачетные очки ЕЛО и продвигали своими победами украинский флаг.

Анна Музычук подтвердила звание одной из лучших шахматисток мира, которая может конкурировать с топовыми китаянками, а Василий Иванчук вспомнил молодость, мощно отыграв на нескольких соревнованиях.

"Чемпион" расскажет о том, как прошла весна у наших спортсменов, какие турниры они выиграли, а где остановились в шаге от триумфа и какую приблизительную сумму призовых они выиграли.

Анна Музычук

В течение трехмесячного периода 35-летняя львовянка приняла участие в трех соревнованиях, имея при этом стопроцентный процент побед.

В конце марта Музычук-старшая раздельной победой выиграла этап Гран-при в Никосии. Гроссмейстер тогда набрала шесть баллов из девяти возможных, как и Чжу Цзинер, но обошла китаянку по дополнительным показателям.

Призовой фонд всех этапов составлял 600 тысяч долларов, а первое место могло принести победительнице 18 000. Впрочем, поскольку победа была раздельной, то зачетные баллы и деньги поделили пополам.

И если с деньгами еще можно смириться, то недостаток турнирных очков вспомнился Анне уже на следующем этапе. Музычук таким же образом выиграла Гран-при Австрии, но посредственное выступления на первом для себя этапе цикла (Грузия, 3-5 позиция) помешало ей занять итоговое второе место и квалифицироваться на Турнир претенденток.

26 мая Анна Музычук начала свои выступления на Norway Chess, который проходил в рамках Grand Chess Tour. Второй раз в истории соревнования в Ставангере параллельно с мужским, проходил и женский турнир.

Общий призовой фонд каждого из турниров составлял 1 миллион 690 000 норвежских крон, из которых победитель зарабатывал 700 000. В пересчете на доллары, в Норвегии можно было заработать 70 000.

Шахматистка очень уверенно прошла всю дистанцию соревнования, не потерпев ни одного поражения – две победы в основное время и восемь в Армагедоне.

Согласно регламенту, участники получали три очка за победу в классической партии. В случаи ничьей игрался Армагеддон (10 и 7 минут с добавлением 1 секунды за каждый ход после 41-го). Ничья+победа в Армагеддоне давали полтора очка, а ничья и поражение в дополнительной партии – 0,5 зачетных баллов.

Решающей партией стала встреча с чемпионкой мира Цзюй Венцзюнь. Разыграв английское начало системы четырех коней, а после довольно равной позиционной борьбы украинка решила сделать красивую жертву качества. За это черные получили две мощные пешки (которых впоследствии стало четыре) и отсутствие контригры у соперницы.

Десятый тур против Рамешбабу в основное время было сыграно вничью, как и Армагедон. Впрочем, дополнительная партия не понадобилась из-за того, что Хампи Конеру не смогла переиграть Цзюй, поэтому украинка единолично выиграла Norway Chess.

Таким образом, только за весенний цикл Анна Музычук заработала 88 000 долларов и 29 очков ЕЛО (при этом еще не посчитано за победу в Норвегии).

Василий Иванчук

Опытный украинский гроссмейстер, чемпион мира по рапиду и блицу, претендент на шахматную корону этой весной получил второе дыхание, мощно отыграв один турнир за другим.

В апреле Великий Чаки участвовал на Reykjavik Open 2025, который для него завершился вторым местом и двумя тысячами евро призовых.

За девять партий Иванчук набрал семь очков, не потерпев при этом ни одного поражения. Победитель соревнования Пархам Масгудлу опередил украинца лишь на пол-очка.

Турнир проводился по швейцарской системе с классическим контролем времени – 90 минут + 30 минут после 40 хода + 30 секунд за каждый последующий ход.

Интересно, что в последнем туре Иванчук играл против француза Матье Корнетта. Соперники разыграли классическую испанскую партию и очень быстро согласились на ничью. Остается только догадываться, выиграл бы Василий Михайлович турнир, если бы имел настроение побороться с французом.

Уже в конце того же месяца Иванчук принял участие в Menorca Open, который также прошел без поражений и выиграл. На счету гроссмейстера было семь побед и две ничьи.

Призовой фонд турнира составлял 26 тысяч евро, из которых 6000 достались нашему шахматисту. Турнир состоялся с классическим контролем времени. Кроме того, шахматисты не могли предложить оппоненту ничью, не сделав 30 ходов.

Этот успех стал в определенной степени историческим для Иванчука. Последний "длинный" турнир, который выигрывал украинский спортсмен, был Bydgoszcz Chess Festival – это случилось летом 2023 года.

В решающей партии Василий Михайлович играл с Пранешем Муренитинам, подходя к игре как единоличный лидер турнирной таблицы. Украинский гроссмейстер разыграл сицилийскую защиту, применив жертву качества ради позиционного преимущества.

Великолепный эндшпиль в исполнении нашего гроссмейстера принес ему не только победу, но и возвращение в сотню лучших шахматистов мира по рейтингу ЕЛО.

Уже в конце мая Иванчук принял участие в командном чемпионате Германии по блицу, где он снова не потерпел ни одного поражения. На счету шахматиста 20 набранных очков за 25 партий. К сожалению, ни на одном из ресурсов не публиковалась информация о призовых этого соревнования, но исходя из турниров предыдущих лет можно понять, что гроссмейстер получил за этот триумф около 1-2 тысяч евро, которые добавились к предыдущим восьми тысячам.

Следя за партиями украинских топ-шахистов можно сделать определенный вывод, что Василий Иванчук продолжает играть в романтические шахматы, не изменяя себе. Что касается Анны Музычук, то гроссмейстерша наоборот, начала играть смелее и раскованнее, но боясь сделать жертву.

Уже 10 июня начнется командный чемпионат мира по рапиду и блицу, где победительница Norway Chess будет представлена в команде "Freedom".

Что касается Иванчука, то он хотя и не играет уже на таких "хайповых" турнирах, но свои победы одерживает, напоминая о себе вот такими победными сериями.

Бонус

В этом году ФИДЕ провела первый в истории чемпионат Европы среди осужденных, который разыгрывался в режиме онлайн. В итоге, женская команда заняла первое место (в своей категории), а юношеская завоевала серебро.

Украину представляли шахматисты из семи уголовно-исполнительных учреждений, а всего участие в чемпионате приняли 24 команды из 17 стран мира. Как отметила в своем пресс-релизе ФШУ, шахматный турнир стал не только знаковым спортивным событием, но и действенным инструментом ресоциализации осужденных.