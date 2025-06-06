Музычук выиграла турнир Norway Chess

Украинская шахматистка Анна Музычук Norway Chess обеспечила себе победу на турнире.

В 10-м туре украинка дважды сыграла вничью с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали. Анна была близкой к победе в основной партии, однако Вайшали смогла перевести партию в Армагеддон, который также не выявил сильнейшего.

Музычук набрала 16,5 очков, что позволило ей стать недосягаемой для ближайшей преследовательницы Хампи Конеру, в активе которой 15 зачетных баллов.

Согласно регламенту, участники получали три очка за победу в классической партии. В случаи ничьей игрался Армагеддон (10 и 7 минут с добавлением 1 секунды за каждый ход после 41-го). Ничья+победа в Армагеддоне давали полтора очка, а ничья и поражение в дополнительной партии – 0,5 зачетных баллов.

Отметим также, что благодаря последним победам Анна Музычук поднялась на пятое промежуточное место в рейтинге ЕЛО, уступая лишь четверке китаянок, во главе с Венцзюнь.

За 10 туров Анна Музычук не потерпела ни одного поражения, две партии выиграв "в чистую", восемь раз сыграв вничью, и выиграв пять партий в Армагеддоне.

Ранее Музычук выиграла этап Гран-при ФИДЕ, но это не помогло ей квалифицироваться на турнир Претенденток.