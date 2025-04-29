Легендарный Иванчук стал победителем Menorca Open 2025
Василь Іванчук (ліворуч)
Menorca Open 2025
Легендарный украинский шахматист Василий Иванчук стал триумфатором Menorca Open 2025, который проходил в Испании.
Гроссмейстер прошел всю дистанцию в 9 туров без поражений, выиграв семь партий и в двух расписав ничью.
Турнир состоялся с классическим контролем времени. Кроме того, шахматисты не могли предложить оппоненту ничью, не сделав 30 ходов. Общая сумма призовых составляла 26 тысяч евро, из которых Иванчуку достались 6 000.
Отметим, что последний "длинный" турнир, который выигрывал украинский спортсмен, был Bydgoszcz Chess Festival – это случилось летом 2023 года.
Ранее Василий Иванчук остановился в шаге от победы на Reykjavik Open 2025, заняв второе место.