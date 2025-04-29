Легендарный Иванчук стал победителем Menorca Open 2025

Легендарный украинский шахматист Василий Иванчук стал триумфатором Menorca Open 2025, который проходил в Испании.

Гроссмейстер прошел всю дистанцию в 9 туров без поражений, выиграв семь партий и в двух расписав ничью.

Menorca Open 2025

Турнир состоялся с классическим контролем времени. Кроме того, шахматисты не могли предложить оппоненту ничью, не сделав 30 ходов. Общая сумма призовых составляла 26 тысяч евро, из которых Иванчуку достались 6 000.

Ivanchuk’s last-round game was a roller coaster, but the 56-year-old Ukrainian legend pulled through once again, clinching victory at the Menorca Chess Open with an impressive 8/9 score and a 2807 performance. 🙌



📸: @davidllada pic.twitter.com/RCEZwUSoSw — ICC chessclub.com (@chessclubICC) April 27, 2025

Отметим, что последний "длинный" турнир, который выигрывал украинский спортсмен, был Bydgoszcz Chess Festival – это случилось летом 2023 года.

Ранее Василий Иванчук остановился в шаге от победы на Reykjavik Open 2025, заняв второе место.