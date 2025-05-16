Музычук выиграла этап Гран-при в Австрии, но не смогла квалифицироваться на Турнир претенденток

Украинская шахматистка Анна Музычук завершила шестой этап Гран-при ФИДЕ на первом месте, но не смогла в итоге квалифицироваться на Турнир претенденток.

Спортсменке в последнем туре необходимо было сыграть лучше, чем Чжу Цзинер, чтобы единолично выиграть соревнования и опередить Александру Горячкину в общем зачете.

К сожалению, Музычук сыграла вничью с Вайшали Рамешбабу, а китаянка удержала ничью в партии с Костенюк. Таким образом, обе шахматистки завершили этап в Австрии с шестью очками в активе.

Благодаря дополнительным показателям первое место на этапе заняла именно Анна, но призовые и набранные баллы в общий зачет разделили между соперницами.

Таким образом, чтобы занять место в главной двойке и квалифицироваться на Турнир претенденток Музычук не хватило менее двух очков.

Украинка будет иметь шанс пробиться на турнир через Большую швейцарку, которая состоится с 3 по 15 сентября в Узбекистане.

Отметим, что Музычук выиграла таким же образом этап Гран-при на Кипре – тогда шахматистка также только по дополнительным показателям опередила Чжу Цзинер.

Ранее сообщалось, что спортсменка примет участие в командном ЧМ по рапиду и блицу.