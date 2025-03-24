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🥇Анна Музычук стала победительницей Гран-при Кипра

Руслан Травкін — 24 марта 2025, 20:11
🥇Анна Музычук стала победительницей Гран-при Кипра
Анна Музичук
instagram.com/lennartootes

Украинка Анна Музычук стала победительницей шахматного Гран-при ФИДЕ, который проходил на Кипре.

В матче 9 тура она сыграла вничью с представительницей Индии Харикой Дронавалли. Это позволило ей завершить турнир с шестью баллами в активе. Столько же набрала китаянка Чжуй Цзинер, но Музычук опередила ее по дополнительным показателям.

Это был четвертый Гран-при сезона. Первый проходил еще в августе в Тбилиси (Грузия). Там украинка разделила 3-5 место с другими шахистками.

Следующий Гран-при с участием Анны пройдет в австрийской Вене с 5 по 16 мая. В случае хорошего выступления Музычук сможет претендовать на топ-2 общего зачета и путевку в Турнир Претенденток.

Отметим, что ее младшая сестра, Мария, набрала 5 очков, что позволило занять четвертое место в турнирной таблице.

Общий призовой фонд Гран-при составляет 600 тысяч долларов, который распределяется на шесть этапов. Напомним, что предыдущий этап Гран-при ФИДЕ выиграла россиянка Горячкина.

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