Продивус окончательно проиграл суд и потерял должность президента ФБУ
Бывший глава Федерации бокса Украины и вице-президент пророссийской Международной ассоциации бокса (IBA) Владимир Продивус окончательно проиграл судебное дело против ФБУ.
Об этом свидетельствует постановление Верховного суда Украины по делу №910/14451/22. Копия постановления находится в распоряжении Чемпиона.
В частности, было отменено решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, частично удовлетворивших иск Продивуса (признали противоправным и отменили изменение в реестре федерации, согласно которому новым президентом ФБУ стал Кирилл Шевченко).
Также Продивусу отказали в передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда и взыскали с него 15 382 гривен 20 копеек в пользу ФБУ (7443 за судебные издержки за подачу апелляции + 7939,20 за кассационную жалобу).
Данное постановление вступает в законную силу с момента его принятия (23.10.2024), является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, в июне этого года новым президентом Федерации бокса Украины был избран Олег Ильченко.
Скандалы в украинском боксе. Хронология событий
- В октябре 2020 года Федерация бокса Украины не только выдвинула кандидатуру путинского ставленника Кремлева на должность главы Международной федерации, но и поддержала её, что повлекло за собой огромный скандал и резонанс в украинском обществе;
- В декабре 2021 года состоялась отчетно-избирательная конференция Федерации бокса Украины, на которой якобы переизбран действующий руководитель организации Владимир Продивус. Голосование прошло с нарушением регламента, и 12 региональных федераций выступили с заявлением о перевыборах;
- 22 февраля состоялись перевыборы президента Федерации – новым главой стал Кирилл Шевченко;
- Весной 2022 года Кремлева без голосования переизбрали председателем IBA, а Продивус стал вице-президентом организации;
- В июле 2022 года IBA, которую возглавляет россиянин Кремлев, признала Продивуса президентом Федерации бокса Украины;
- Через несколько дней и Европейская конфедерация бокса признала Продивуса президентом ФБУ.
Владимир Продивус
- Возглавлял Федерацию бокса Украины с 2008 года;
- Народный депутат 7-го созыва от Партии регионов:
- Один из 148 депутатов Верховной Рады Украины, подписавших обращение к Сейму Республики Польша с просьбой признать геноцидом поляков события Волынской трагедии 1942 – 1944 годов. Этот поступок народных депутатов Украины Леонид Кравчук квалифицировал как национальное предательство;
- Голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года;
- Является близким соратником одиозного россиянина Умара Кремлева, с которым часто проводит время вместе и продолжает работать в его команде;