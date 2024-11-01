Продивус окончательно проиграл суд и потерял должность президента ФБУ

Бывший глава Федерации бокса Украины и вице-президент пророссийской Международной ассоциации бокса (IBA) Владимир Продивус окончательно проиграл судебное дело против ФБУ.

Об этом свидетельствует постановление Верховного суда Украины по делу №910/14451/22. Копия постановления находится в распоряжении Чемпиона.

В частности, было отменено решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, частично удовлетворивших иск Продивуса (признали противоправным и отменили изменение в реестре федерации, согласно которому новым президентом ФБУ стал Кирилл Шевченко).

Также Продивусу отказали в передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда и взыскали с него 15 382 гривен 20 копеек в пользу ФБУ (7443 за судебные издержки за подачу апелляции + 7939,20 за кассационную жалобу).

Данное постановление вступает в законную силу с момента его принятия (23.10.2024), является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в июне этого года новым президентом Федерации бокса Украины был избран Олег Ильченко.

Скандалы в украинском боксе. Хронология событий

В октябре 2020 года Федерация бокса Украины не только выдвинула кандидатуру путинского ставленника Кремлева на должность главы Международной федерации, но и поддержала её, что повлекло за собой огромный скандал и резонанс в украинском обществе;

В декабре 2021 года состоялась отчетно-избирательная конференция Федерации бокса Украины, на которой якобы переизбран действующий руководитель организации Владимир Продивус. Голосование прошло с нарушением регламента, и 12 региональных федераций выступили с заявлением о перевыборах;

22 февраля состоялись перевыборы президента Федерации – новым главой стал Кирилл Шевченко;

Весной 2022 года Кремлева без голосования переизбрали председателем IBA, а Продивус стал вице-президентом организации;

В июле 2022 года IBA, которую возглавляет россиянин Кремлев, признала Продивуса президентом Федерации бокса Украины;

Через несколько дней и Европейская конфедерация бокса признала Продивуса президентом ФБУ.

Владимир Продивус