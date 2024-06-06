Усик может вернуться в первый тяжелый вес после реванша с Фьюри
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) может вернуться в первый тяжелый вес после боя-реванша против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 14 KO).
Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на слова Усика, которые он сказал в подкасте 3 Knockdown Rule.
Украинский боксер намерен попытаться во второй раз стать абсолютом в крузервейте. Отметим, что реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря.
Напомним, что Усик победил Фьюри в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе. В преддверии команда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолюта.
Напомним, Даниэль Дюбуа 1 июня досрочно победил Филиппа Хрговича и стал временным чемпионом мира по версии IBF.