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Усик может вернуться в первый тяжелый вес после реванша с Фьюри

Станіслав Лисак — 6 июня, 00:00
Усик может вернуться в первый тяжелый вес после реванша с Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) может вернуться в первый тяжелый вес после боя-реванша против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 14 KO).

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на слова Усика, которые он сказал в подкасте 3 Knockdown Rule.

Украинский боксер намерен попытаться во второй раз стать абсолютом в крузервейте. Отметим, что реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря.

Напомним, что Усик победил Фьюри в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе. В преддверии команда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолюта.

Напомним, Даниэль Дюбуа 1 июня досрочно победил Филиппа Хрговича и стал временным чемпионом мира по версии IBF.

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