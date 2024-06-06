Усик может вернуться в первый тяжелый вес после реванша с Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) может вернуться в первый тяжелый вес после боя-реванша против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 14 KO).

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на слова Усика, которые он сказал в подкасте 3 Knockdown Rule.

Украинский боксер намерен попытаться во второй раз стать абсолютом в крузервейте. Отметим, что реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря.

‼️ Oleksandr Usyk has declared that he is considering moving back down to CRUISERWEIGHT after the Tyson Fury rematch so he can attempt to become the undisputed WBA, WBC, IBF & WBO cruiserweight world champion for a second time. [3 Knockdown Rule] — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 5, 2024

Напомним, что Усик победил Фьюри в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелейшем дивизионе. В преддверии команда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолюта.

Напомним, Даниэль Дюбуа 1 июня досрочно победил Филиппа Хрговича и стал временным чемпионом мира по версии IBF.