Усик заработает 130 миллионов долларов за бой с Дюбуа: правда или миф?

Несколько недель назад на одном из малоизвестных беттинговых сайтов появилась информация, что Александр Усик за бой 19 июля получит гонорар в размере 130 миллионов долларов, а Даниэль Дюбуа – 70 миллионов долларов.

Новость была стремительно распространена украинскими медиа, и теперь уже этими цифрами оперируют, почти как фактом. Но на самом деле указанные цифры очень далеки от реальности. Попробуем разобраться.

В профессиональном боксе есть два вида гонораров.

Первый - сторонний промоутер проводит бой и платит фиксированный гонорар бойцам за их работу в ринге. Чем звезднее боксер, тем выше гонорар. Так, в частности, было во время двух боев Усика с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Еще перед первым боем с Даниэлем Дюбуа летом 2023 года Александр подписал контракт на сотрудничество со Skill Challenge Promotion, которая является подразделением государственной саудовской компании Skill Challenge Entertainment. Именно она была организатором матча-реванша между Усиком и Энтони Джошуа в Джидде в августе 2022 года.

Космические гонорары для Александра и Тайсона Фьюри за два поединка в 2024 году были сформированы в рамках бюджета Riyadh Season – очень амбициозного государственного проекта Саудовской Аравии, целью которого было и есть продвижение своей страны в мире. В рамках спортивной части проекта было проведено двузначное количество очень громких ивентов по профессиональному боксу, ММА (UFC Fight Night, PFL Super Fights: Battle of the Giants), теннису (6 Kings Slam), футболу (The 2024 Supercoppa Italiana), снукеру и реслингу. Представьте себе, на футбольных газонах Саудовской Аравии соревновались Милан, Интер и Ювентус. На теннисных кортах – Джокович, Надаль, Алькарас и Синнер, на профессиональном ринге – Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Канело Альварес.

Желание саудитов провести бой Усик – Фьюри в столице своей страны, кстати, сыграло ключевую роль в том, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем и британцем, который планировали провести в Лондоне на легендарном 90-тысячном футбольном стадионе "Уэмбли" еще весной 2023 года, был отменен. Команда Тайсона Фьюри тщательно просчитала возможные прибыли с потенциального мегафайта и поняла, что предложение от Саудовской Аравии с финансовой точки зрения гораздо привлекательнее, чем даже очень оптимистичные прогнозы сборов с боя на Уэмбли.

Первый бой Усик - Фьюри - первый бой Усик - Фьюри Getty Images

Иными словами, фиксированный гонорар, который готовы были заплатить саудиты Тайсону Фьюри, был значительно больше, чем британец получил бы, если бы его промоутерская компания организовала бой в Лондоне.

Напомним, в итоге в 2023 году команда Усика организовала Александру официальную защиту чемпионского титула против Даниэля Дюбуа во Вроцлаве, а Тайсон Фьюри чуть позже провел выставочный поединок против Франсиса Нганну в Эр-Рияде.

Команда Усика вместе с партнерами продавала права на телетрансляцию боя, билеты на поединок во Вроцлаве и рекламу, и на основе этих поступлений формировала доход Александра с мероприятия. Окончательная сумма доходов команды Усика стала известна уже после проведения боксерского шоу, когда была получена статистика проданных платных трансляций поединка на территории Великобритании. В свою очередь, Тайсон Фьюри четко понимал, какой гонорар он получит за выход в ринг с Нганну, потому что это было указано в контракте на бой, который он подписал задолго до.

Как 200 миллионов превращаются в 40

19 июля на "Уэмбли" бой организуют команды Даниэля Дюбуа и Александра Усика. Они вместе продают билеты трибуны, телеправа, рекламу. И только после боя поделят доходы в той процентной пропорции, о которой договорились заранее. Именно поэтому прогнозировать, какой гонорар получат главные действующие лица этого действа, можно лишь очень приблизительно.

Обычно на боях такого уровня, а Усик и Дюбуа определят абсолютного чемпиона мира, главным источником доходов является продажа телеправ в рамках PPV (pay-per-view – плати и смотри).

Матч-реванш Усик – Дюбуа можно будет посмотреть на территории Великобритании на DAZN PPV за £24.99 ($34 или 1419 грн). В США – на том же DAZN PPV, но уже за $59.99 (2509 грн).

Причем рынок США сейчас не играет ощутимой роли. По слухам, бой Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа приобрели всего 16 тысяч американских домохозяйств, и это совсем небольшой "кусок" от общего дохода с события. Скорее всего, не стоит ожидать всплеска интереса у американских фанов бокса и к поединку 19 июля.

Одну из главных статей общего дохода с боя будет формировать покупка PPV британскими фанами. И здесь для команды Усика есть отличный пример – бой Энтони Джошуа с Владимиром Кличко в апреле 2017 года установил на то время национальный рекорд. При цене PPV в £24.95 трансляцию приобрели 1 532 000 британских домохозяйств, что сгенерировало доходы в размере более 30 миллионов фунтов стерлингов (для тех, кто покупал PPV заранее, трансляция продавалась по льготной цене).

Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время первой битвы взглядов

Уверен, что команды Усика и Дюбуа искренне обрадовались бы, если бы продажи PPV 19 июля хотя бы приблизились к бою Джошуа – Кличко.

В 2017 году была совсем другая конъюнктура рынка. Джошуа, который недавно стал чемпионом мира, дрался с легендой бокса 41-летним Кличко и имел хорошие шансы на победу, что дополнительно побудило британцев покупать телетрансляцию. Сейчас фаворит Усик, который выиграл все 7 боев у британских боксеров, причем побил всех их топов. И даже британские фаны понимают, что у Дюбуа шансов на победу гораздо меньше, чем у украинца. Этот факт также повлияет на продажи PPV.

Также стоит отметить, что часть суммы (примерно 15-20 процентов) из этих доходов забирает телепартнер – платформа, которая организует PPV. В данном случае – DAZN. И даже при самых оптимистичных прогнозах, поединок никоим образом не сможет сгенерировать 200 миллионов долларов (130 миллионов Усику и 70 миллионов Дюбуа, которые тиражируют украинские медиа. По оценкам "Чемпиона", эти цифры завышены минимум в 5 раз.

Это мне напоминает историю, которую несколько лет назад в интервью рассказывал сам Усик. Случилась она в 2018-м, когда Александр еще выступал в крузервейте. Команда украинца уже выехала из отеля на арену и по радио в машине услышали информацию, что Усик заработает за поединок 10 миллионов долларов. На самом деле, тогда его гонорар составил примерно в 5 раз меньше.

По легенде, Усик в этот момент посмотрел на своего промоутера Александра Красюка и удачно пошутил: "Где мои деньги?".

Гонорар за бой 19 июля, скорее всего, позволит Усику стать самым высокооплачиваемым украинским спортсменом по итогам 2025 года.

По итогам 2024 года Александр по этому показателю с большим отрывом опередил остальных наших спортсменов: футболистов и теннисисток.

Наверное, если бы в уже далеком 2018 году Усику сказали, что в 2024-2025 годах он будет получать такие гонорары, скорее всего, боксер в это просто не поверил бы.