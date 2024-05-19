Усик - сплошной ужас для Британии, скальп Фьюри стал шестым для украинца в боях с англичанами

Победа над Тайсоном Фьюри стала шестой для Александра Усика над представителями Англии.

Украинец победил британца раздельным решением судей и собрал у себя все самые престижные пояса мирового бокса в тяжелом весе.

А начиналось все в Манчестере в 2018 году.

Зрелищный нокаут в Манчестере

Летом 2018 года Усик нанес сокрушительное поражение в Москве Мурату Гасиеву и завоевал звание абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе. После оглашения судейского решения прямо в ринге украинец получил предложение от команды британца Тони Белью. Тони до этого дважды подряд сенсационно победил техническим нокаутом земляка Дэвида Хэя, причем матч-реванш состоялся в мае 2018 года. Беллью уже пообещал жене завершить свою боксерскую карьеру, но победа Усика, которая позволила украинцу объединить все четыре чемпионских пояса в крузервейте, вдохновила Тони вернуться в ринг на еще один бой. Промоутеры боксеров Эдди Хирн и Александр Красюк быстро договорились о мегафайте, который состоялся 10 ноября 2018 года на 20-тысячной арене в Манчестере. Поединок был конкурентным, но в 8 раунде Усик зрелищно отправил Тони на канвас ринга, после чего судья зафиксировал победу украинца техническим нокаутом. Интересно, что на момент остановки боя Белью побеждал по судейским оценкам, хотя это и не соответствовало рисунку поединка. После этого болезненного нокаута Тони завершил свою профессиональную боксерскую карьеру, а перед Усиком открылись новые горизонты - уже в рамках хевивейта. И счет в воображаемом состязании Усик - Англия стал 1:0.

Победа над Чисорой

В следующем поединке Усик дебютировал в хевивейте. В Чикаго украинец победил американца Чазза Уизерспуна. И после этого поехал в Лондон на встречу с уроженцем Зимбабве Дереком Чисорой, который в 16 лет вместе с родителями переехал в Великобританию. Этот бой состоялся благодаря договоренности о сопромоушене между украинской К2 и британской Matchroom Boxing, которая была подписана вместе с контрактом на бой Усик - Белью. Тони, как и Чисора и Джошуа, имели контракты с Matchroom, поэтому это сотрудничество открыло Усику дорогу на рынок Туманного Альбиона. Сначала поединок планировался в марте 2020 года, но из-за пандемии его перенесли на 31 октября. Александр победил Дерека по очкам в присутствии действующего чемпиона Энтони Джошуа. Оценивая этот бой, британские и американские эксперты бокса сошлись на том, что на Чисору Усика хватило, а вот для победы над Джошуа этого уровня бокса будет недостаточно. А уже после поединка Джошуа - Усик некоторые утверждали, что Александр специально не продемонстрировал всего своего арсенала мастерства, чтобы Джошуа не видел больших рисков для себя и согласился на бой с украинцем.

Историческая победа в Лондоне

Следующий бой стал историческим для Усика. Украинец приехал в Лондон, где 25 сентября 2021 года на переполненном 70-тысячном Tottenham Hotspur Stadium встретился с действующим чемпионом Энтони Джошуа. На кону мегафайта стояли три чемпионских титула - WBA, IBF, WBO. Доходы с боя делились в пропорции 80 на 20 в пользу Джошуа, также в контракте был прописан матч-реванш в случае поражения британца. Энтони считался бесспорным фаворитом. Но у Александра было свое мнение по этому поводу. Он уверенно победил по очкам, причем в 12 раунде украинцу не хватило буквально нескольких секунд, чтобы перед финальным гонгом нокаутировать темнокожего британца. Это была блестящая историческая победа для Усика. А счет в нашем условном соревновании Усик - Англия стал 3:0.

Реванш. Rage on the Red Sea

Полномасштабное вторжение в Украину России внесло свои коррективы в дату следующего боя. Российские террористы весной 2022 года ненадолго оккупировали Ворзель, где находился дом Усика и даже некоторое время жили в нем. Но вскоре ВСУ выгнали российские войска с Киевщины и Александр получил очень много просьб от представителей ВСУ продолжить свою профессиональную боксерскую карьеру. В итоге матч-реванш состоялся в Джидде (Саудовская Аравия) 20 августа 2022 года и назывался Rage on the Red Sea (Ярость на Красном море). В этом мегафайте Усику было гораздо тяжелее, чем в предыдущем поединке в Лондоне. Несколько раз после ударов Энтони сердца фанов Усика бились очень быстро. Но в итоге победа по очкам украинца ни у кого не вызвала вопросов. Кроме Джошуа, у которого после объявления судейских оценок случился нервный срыв. Но Энтони быстро взял себя в руки, вернулся в ринг и извинился за свое поведение. Добавим, что команда Усика договорилась с организаторами боя о том, что налоги со своего гонорара Александр оплатит в Украине, что является очень редким явлением. Ведь почти всегда налоги уплачиваются в той стране, где проходил бой. Значительную часть своих гонораров за оба боя с Джошуа Усик потратил на помощь ВСУ и украинцам. А в нашем соревновании счет становится 4:0 в пользу Усика.

Почти домашний Вроцлав

После матча-реванша с Джошуа начались переговоры по организации боя Усик - Тайсон Фьюри. Предварительно поединок должен был состояться в Лондоне на легендарной 90-тысячной футбольной арене Уэмбли весной 2023 года. Но британец фактически сорвал переговоры. Сначала он сказал, что согласится только на разделение доходов с боя в размере 70 на 30 в свою пользу. Хотя, напомним, Усик был чемпионом по трем ведущим мировым боксерским версиям WBA, IBF, WBO, а Тайсон Фьюри лишь по одной (WBC). Усик согласился на это предложение, но в свою очередь выставил условие британцу пожертвовать миллион фунтов стерлингов в поддержку Украины. Но сторона Тайсона выставляла все новые условия и команда Александра была вынуждена выйти из переговорного процесса. В итоге 26 августа на 45-тысячном футбольном стадионе в польском Вроцлаве состоялся бой против обязательного претендента на титул WBA британца Даниэля Дюбуа. Усик выиграл бой техническим нокаутом в 9-м раунде, а Дюбуа запомнился только ударом ниже пояса, который долго обсуждали в британских СМИ.

Счет в противостоянии Усик - Англия стал 5:0. Так было до вчерашнего вечера.