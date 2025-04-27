Команда Усика объявила дату реванша с Дюбуа
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) 19 июля.
Дату события подтвердили компания украинского боксера Ready to Figth, а также промоутерский центр Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.
"Разговор окончен. На этот раз все на кону. Безоговорочная корона в супертяжелом весе. 19.07.2025", – говорится в публикации.
Поединок пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Ранее об этом сообщал инсайдер Майкл Коппинджер.
Отметим, что Усик и Дюбуа провели бой в августе 2023 года. Александр одержал победу нокаутом в 9 раунде.
После этого украинский боксер дважды одолел британца Тайсона Фьюри. Дюбуа также за это время не терпел поражений. 27-летний боксер выходил победителем в боях против Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа. Всех оппонентов он одолел нокаутом.
Дюбуа в феврале снялся со своего поединка против Джозефа Паркера. Ожидалось, что победитель этого боя станет следующим соперником Усика.