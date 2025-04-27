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Команда Усика объявила дату реванша с Дюбуа

Руслан Травкін — 27 апреля 2025, 22:45
Команда Усика объявила дату реванша с Дюбуа
Олександр Усик – Даніель Дюбуа
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Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) 19 июля.

Дату события подтвердили компания украинского боксера Ready to Figth, а также промоутерский центр Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

"Разговор окончен. На этот раз все на кону. Безоговорочная корона в супертяжелом весе. 19.07.2025", – говорится в публикации.

Поединок пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Ранее об этом сообщал инсайдер Майкл Коппинджер.

Отметим, что Усик и Дюбуа провели бой в августе 2023 года. Александр одержал победу нокаутом в 9 раунде.

После этого украинский боксер дважды одолел британца Тайсона Фьюри. Дюбуа также за это время не терпел поражений. 27-летний боксер выходил победителем в боях против Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа. Всех оппонентов он одолел нокаутом.

Дюбуа в феврале снялся со своего поединка против Джозефа Паркера. Ожидалось, что победитель этого боя станет следующим соперником Усика.

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