Команда Усика объявила дату реванша с Дюбуа

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) 19 июля.

Дату события подтвердили компания украинского боксера Ready to Figth, а также промоутерский центр Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

"Разговор окончен. На этот раз все на кону. Безоговорочная корона в супертяжелом весе. 19.07.2025", – говорится в публикации.

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Unfinished business has to be settled with no greater reward… The Undisputed Heavyweight Crown 👑



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Поединок пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Ранее об этом сообщал инсайдер Майкл Коппинджер.

Отметим, что Усик и Дюбуа провели бой в августе 2023 года. Александр одержал победу нокаутом в 9 раунде.

После этого украинский боксер дважды одолел британца Тайсона Фьюри. Дюбуа также за это время не терпел поражений. 27-летний боксер выходил победителем в боях против Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа. Всех оппонентов он одолел нокаутом.

Дюбуа в феврале снялся со своего поединка против Джозефа Паркера. Ожидалось, что победитель этого боя станет следующим соперником Усика.