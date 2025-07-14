Динамит, взрывающийся в ринге: Кто ты, Дэниел Дюбуа?

На шумных улицах Южного Лондона рос мальчик, который когда-то пообещает отправить на "боксерскую пенсию" непобедимого украинского чемпиона Александра Усика. Однажды он проиграет украинцу, ноназовет это случайностью и ограблением, а впоследствии – попытается взять реванш, излучая перед этим безоговорочную уверенность в собственных силах.

Родился этот наглец в большой семье Дюбуа 6 сентября 1997 года в Гринвиче. Родители назвали сына Даниэлем. В этой британскойсемье знали цену деньгам, хотя точно жили не бедно. До определенного момента Дюбуа-старший был сосредоточен сугубо на зарабатывании средств.

Уличныйторговец сумел достаточно неплохо "раскрутиться". Говорят, заработал даже миллион долларов, а потом... завершил с торговлей и решил заниматься воспитанием детей. А воспитывать было кого: у Стэнли от двух жен было одиннадцать детей.

Будущий чемпион мира в хевивейте попал в бокс в девятилетнем возрасте: отец отвел Даниэля в зал в Южном Лондоне, чтобы там научили сына постоять за себя. Да и не хотел Стэнли, чтобы молодой Даниэль бродил по улицам в сомнительных компаниях.

Отец требовал от сына дисциплины и самоконтроля. Кроме занятий в боксерском зале, Стэнли заставлял Даниэля часамиотжиматься от пола и выдерживать другие физические нагрузки. И у парня это удавалось. Даже в юном возрасте "Динамит" отличался от сверстников своей мощью и силой.

Интересно, что Даниэль – не единственный в семьебоксер. Его брат Соломон и сестра Кэролайн также нашли свое место в этом виде спорта. И если юный Соломон, которого по библейской аналогии называют "Царем", только в начале своего боксерского пути, то Кэролайн Дюбуа и вообще уже получила ряд наград и поясов в легкой весовой категории, как на любительском, так и на профессиональном уровне.

От мечты об Олимпиаде – к профессиональному боксу

Любительская карьера Даниэля начиналась достаточно стремительно, он собирал победы в любителях и мечтал об Олимпийских играх. Но – не суждено было. И не потому, что не хватало боксерского таланта. Как раз наоборот. Молодого атлетического боксера заприметил промоутер Фрэнк Уоррен и уже в 19 лет Дюбуа дебютировал на профиринге.

Да еще и как дебютировал. С 2017 до 2020года Даниэль успел одержать 15 побед. Соперники не выдерживали натиска "Динамита", один за другим падая от его ударов. Единственным, кто проиграл, но удержался на ногах, был американец Кевин Джонсон.

Существенным испытанием для Даниэля был поединок с Джо Джойсом, который состоялся 28 ноября 2020 года в Лондоне. Дюбуа и Джойс устроили настоящую потасовку, укладываясь в мощные удары. Постепенно глаз Даниэля начал "закрываться", а в 10-м раунде Дюбуа "взял колено". Как потом выяснилось, у "Динамита" была сломана орбитальная кость и поврежден нерв. Врачи констатировали: если бы он продолжил бой – рисковал бы потерять зрение.

Пройдя непростую реабилитацию, Дюбуа вернулся в ринг и победил несколько достаточно неплохих боксеров, а 26 августа 2023 года состоялся первый бой Даниэля против Александра Усика. Еще одно непростое поражение, которое также не сломало Дюбуа.

Уверенность, которую не сломить

После Усика Даниэль, кажется, почувствовал вкус настоящих поединков и потребовал драться только с топами, не размениваясь на проходных соперников. Сначала – он одолел достаточно мощных Джаррелла Миллера (11 декабря 2023 года, нокаут в 10-м раунде) и Филипа Хрговича (1 июня 2024 года, технический нокаут в 8-м раунде), а затем – согласился на бой со своим земляком Энтони Джошуа.

Это противостояние стало одним из кульминационных моментов в карьере Дюбуа. Родной Лондон и главная арена Великобритании "Уэмбли". 21 сентября 2024 года "Динамит" брутально нокаутировал Джошуа в 5-м раунде, завоевав титул чемпиона мира по версии IBF. Для многих неожиданно. Казалось, что этой победой он гордится больше, чем чемпионством.

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Победа над Джошуа вдохновила Даниэля на большие бои. И если с Паркером Дюбуа пока так и не боксировал, то до реванша с Усиком осталось всего несколько дней. Этот бой может стать решающим не только для его карьеры, но и для всей истории тяжелого веса. Даниэль открыто заявляет, что хочет завершить эру Усика, и его уверенность в этом поражает.

Вне ринга Даниэль остается скромным. В социальных сетях и медиа его ровно столько, сколько нужно для того, чтобы "продавать" большие поединки. Его сестра Кэролайн как-то рассказывала, что "Динамит" из тех, кто мало говорит, но много делает.

Даниэлю Дюбуа всего 27 лет, он прошел путь от мальчика из многодетной семьи до чемпиона мира и одного из "топов" своего веса. Многие боксеры в его возрасте только дебютируют в хэвивейте, а "Динамит" уже дрался с сильнейшими, многих из которых – побеждал.

И пусть пока он не может похвастаться популярностью как у того же ТайсонаФьюри, но за его спиной семья - отец Стэнли гордится сыном, а младший брат Соломон смотрит на него как на пример для подражания.

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История бокса знала много стремительных взлетов, которые так и не завершилисьдоминацией или абсолютным чемпионством. Насколько это кейс о Даниэле Дюбуа – пока судить трудно. Тот же Джошуа в определенный момент выглядел непобедимым, а впоследствии – несколько раз больно проиграл.

Путь Даниэля Дюбуа – это история не только о таланте и силе удара, но и о стойкости, с которой он преодолевает поражения и критику. Впереди у него еще много вызовов, один из самых серьезных – 19 июля на "Уэмбли", но уже сейчас Дюбуа показывает, что готов писать свою главу в истории супертяжелого дивизиона.

"Динамит", похоже,будет "детонировать" и в дальнейшем. Главное для него, чтобы это не была детонация с самоуничтожением.