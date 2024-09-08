Сиренко может провести бой в андеркарде поединка Усик — Фьюри

Украинский боксер супертяжелой весовой категории Владислав Сиренко (21-0, 18 KO) может провести сражение в андеркарде поединка Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал боксер в комментарии vRINGe.

До этого украинец проведет бой 1 октября. Его соперник пока неизвестен.

"Это будет такой "нулевой" бой в моем контракте (с Queensberry Фрэнка Уоррена — прим.) Пока ходят разговоры, что хороший бой для меня планируется где-то на декабрь-январь. Но я не могу так долго ждать. Мне нужно какой-то промежуточный бой. делать. Это будет такой для меня busy-fight.

Все тоже самое. Не хотим ничего менять, потому что уже неоднократно работали с этими людьми. Не было никаких оснований. Все прозрачно и хорошо. Хотел в Европе побоксировать, но решили, что проведем бой там.

Бой в рамках шоу Усик и Фьюри? Может быть. Но я уже не буду ничего загадывать. Сам знаешь, одно обещают, а происходит совсем другое. Я рад, что мы пришли к какому-то положительному результату в конце. Увидим, как оно будет дальше", – сказал Сиренко.