Ломаченко - о бое Усика и Фьюри: Это исторический момент, буду молиться за Александра
— 12 мая, 10:29
Новый чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Боксер дал комментарий об этом на пресс-конференции после поединка с Джорджем Камбососом.
"Я со своим другом, со своим братом Усиком. Я желаю ему победить в этом бою, выигрывает лучший. Это исторический момент для бокса, для людей вокруг бокса и для Украины – это очень важный поединок. Я буду молиться за Александра и надеюсь, что победит лучший", - сказал Ломаченко.
Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.
Также сообщалось, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может оказаться запасным боксером в случае, когда Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг.
Накануне Усик завершил тренировочный лагерь в преддверии поединка с Фьюри.