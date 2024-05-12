Ломаченко - о бое Усика и Фьюри: Это исторический момент, буду молиться за Александра

Новый чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Боксер дал комментарий об этом на пресс-конференции после поединка с Джорджем Камбососом.

"Я со своим другом, со своим братом Усиком. Я желаю ему победить в этом бою, выигрывает лучший. Это исторический момент для бокса, для людей вокруг бокса и для Украины – это очень важный поединок. Я буду молиться за Александра и надеюсь, что победит лучший", - сказал Ломаченко.

Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Также сообщалось, что чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может оказаться запасным боксером в случае, когда Александр или Тайсон не смогут выйти на ринг.

Накануне Усик завершил тренировочный лагерь в преддверии поединка с Фьюри.







