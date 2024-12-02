Фьюри сменил стратегию на реванш с Усиком

Экс-чемпионом мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) сменил подход к реваншу против обладателя титулов WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

Об этом сообщил журналист Гарет Дэвис.

Тайсон во втором поединке будет тяжелее 5 кг. Перед первым боем Фьюри показал вес 118,8 кг, Усик – 105,6 кг.

"Мне в его лагере сказали, что именно таким он выйдет в бою против Усика, 123,8 кг", – сказал Дэвис.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Накануне стало известно, что гонорар реванша составит 190 млн. долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей.

Ранее Тайсон Фьюри обратился к болельщикам и заявил, что вернет себе чемпионские титулы. Также британец признался, что не смотрел на Усика во время битвы взглядов перед первым боем, потому что боялся украинца.