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Фанаты Фьюри воровали у журналистов бейджики перед боем с Усиком

Станіслав Лисак — 21 мая, 22:46
Фанаты Фьюри воровали у журналистов бейджики перед боем с Усиком

Фанаты бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) воровали аккредитации журналистов накануне поединка с Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Об этом эксклюзивно рассказал Максим Розенко, который посетил исторический бой.

"За несколько часов до боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри, в холле отеля Хилтон пресс-служба британской компании Queensberry Promotion, которая представляет интересы Тайсона Фьюри, выдавала журналистам аккредитации на бой. Рядом кружили британские фаны, которые жадно поглядывали на эти бейджи.
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Один очень юный болельщик просто подошел к креслу, демонстративно взял бейдж и, улыбаясь, начал натягивать его себе на шею. Этот номер не прошел. Но дальше попытки завладеть бейджами стали регулярными.
В итоге к нам подошел коллега из пресс-службы Queensberry Promotion Пэт и предупредил: "Будьте бдительны, фаны Тайсона Фьюри воруют бейджи", - подытожил Розенко.

Накануне британский боксер подтвердил реванш с Александром Усиком.

На данный момент Британская комиссия по вопросам бокса отстранила украинца от боев.

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