Фанаты Фьюри воровали у журналистов бейджики перед боем с Усиком
Фанаты бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) воровали аккредитации журналистов накануне поединка с Александром Усиком (22-0, 14 КО).
Об этом эксклюзивно рассказал Максим Розенко, который посетил исторический бой.
"За несколько часов до боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри, в холле отеля Хилтон пресс-служба британской компании Queensberry Promotion, которая представляет интересы Тайсона Фьюри, выдавала журналистам аккредитации на бой. Рядом кружили британские фаны, которые жадно поглядывали на эти бейджи.Один очень юный болельщик просто подошел к креслу, демонстративно взял бейдж и, улыбаясь, начал натягивать его себе на шею. Этот номер не прошел. Но дальше попытки завладеть бейджами стали регулярными.В итоге к нам подошел коллега из пресс-службы Queensberry Promotion Пэт и предупредил: "Будьте бдительны, фаны Тайсона Фьюри воруют бейджи", - подытожил Розенко.
Накануне британский боксер подтвердил реванш с Александром Усиком.
На данный момент Британская комиссия по вопросам бокса отстранила украинца от боев.