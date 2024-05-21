Фанаты Фьюри воровали у журналистов бейджики перед боем с Усиком

Фанаты бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) воровали аккредитации журналистов накануне поединка с Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Об этом эксклюзивно рассказал Максим Розенко, который посетил исторический бой.