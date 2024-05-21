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Более 20 млн зрителей посмотрели исторический бой Усика с Фьюри из-за пиратских трансляций

— 21 мая, 21:00
Более 20 млн зрителей посмотрели исторический бой Усика с Фьюри из-за пиратских трансляций

Историческую победу Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе над Тайсоном Фьюри посмотрели по меньшей мере 20 миллионов зрителей через нелегальные трансляции.

Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за таких действий правообладатели недополучили около 95 млн фунтов дохода.

Анализ компании Yield Sec показал, что 45% нелегальных трансляций было в Европе, 25% в Северной Америке и 16% в Азии.

Отмечается, что количество "пиратских" трансляций поединка было одним из самых высоких, как для любого спортивного события.

Напомним, что Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Тайсон нанес большее количество ударов, но точнее был Александр.

Ранее была информация, что соглашение британца и украинца рассчитано на два поединка.

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