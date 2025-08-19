Это станет ошибкой, – менеджер Фьюри оценил возможный бой Усика против Итаумы

Менеджер Тайсона Фьюри Спенсер Браун критически высказался о желании Турки организовать бой Мозеса Итаумы и Александра Усика.

Специалист пообщался с The Stomping Ground.

"Как по мне – это все рано. Я не промоутер Итаумы, не состою в его менеджер-команде. Они все очень близки, почти как семья. Они сделали этот бой (против Уайта, – прим.) и это было разумно. Если ты имеешь такое окружение, то можешь избежать большинства ошибок. На данном этапе Усик будет ошибкой.

Я считаю, что лучший бой для Итаумы – Хргович. Это большой бой, Турки может это организовать", – считает менеджер.

Также Спенсер высказался о будущем Диллиана Уайта, который потерпел разгромное поражение от Итаумы накануне.

"Уайт? После такого поражения, ему следует завершать карьеру. У него есть большие деньги, он очень талантливый менеджер. Я не хочу видеть, как его нокаутируют таким образом", – резюмировал Браун.

В ночь на 17 августа Итаума за две минуты нокаутировал опытного Диллиана Уайта в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO Inter-Continental и WBA International, а также вакантный титул чемпиона Содружества (Commonwealth Boxing Council).

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх хочет увидеть бой Итаумы с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.

Напомним, что сам Мозес Итаума не считает себя достойным поединка с Александром Усиком.