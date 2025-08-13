Родился за 200 км от Украины, бил Зеленского, готовится бросить вызов Усику: кто такой Мозес Итаума?

Александр Усик "зачистил" хевивейт настолько, что для многих фанатов бокса, экспертов и даже действующих боксеров лучшим соперником для украинца сейчас считается 20-летний Мозес Итаума.

Британец уже доказал, что имеет способности, талант и множество других положительных черт. Впрочем, серьезных оппонентов у него еще не было. Настоящим испытанием станет бой в ближайшую субботу, 16 августа, против ветерана Диллиана Уайта. Победа "Нового Тайсона" еще больше разгонит (иначе и не скажешь) разговоры о потенциальном мегабое Усик – Итаума. Don't push the horses, как говорится... но публика уже в предвкушении.

"Чемпион" решил изучить его биографию, стиль жизни и ведения боя, чтобы понять: как так случилось, что паренек в таком возрасте стал хедлайнером новостей в самой престижной весовой категории.

Рождение за 200 км от Украины. Расизм. Переезд в Англию

Если спросить у его величества Google: "Известные боксеры Словакии", то ответ вас удивит – популярных имен для широкой общественности там практически нет. Мозес мог стать исключением, ведь родился в 15-тысячном словацком городке Кежмарок, от которого до Ужгорода всего около 200 километров. Мама – словачка, папа – нигериец. Поэтому кроме фамилии, и его имя является редким для наших западных соседей.

В семье было трое братьев: старший – Кароль, средний – Самюэл, и самый младший – Мозес. Хотя, если быть точными, то на самом деле он Энрико. Но промоутеры решили, что "Мозес" звучит куда мощнее и узнаваемее.

Вероятно, если бы в трехлетнем возрасте не произошел переезд в куда более "боксерскую" Англию, Мозес мог бы сейчас быть надеждой словацкого хоккея, гандбола или футбола. Или же вообще не стать спортсменом.

Но в Словакии, как и его братья Сэм и Кароль, он столкнулся с расизмом. Ребенок, который еще не умел читать, писать и как следует коммуницировать, вряд ли мог осознать все те события. Переезд состоялся в конце 2007 года – будущему проспекту супертяжелого веса тогда не было и четырех.

В таком возрасте главным ориентиром являются родители. И мама прекрасно понимала: оставлять сыновей в среде буллинга (а они тогда еще не занимались боксом, чтобы иметь возможность защитить себя) – это прямой путь к печальным сюжетам в стиле "Говорит Словакия" или "Касается каждого словака". Дети растут и расцветают, когда в них верят. А перспектив для развития в Словакии родители не видели ни одному из сыновей.

"Мы уехали, потому что не чувствовали, что есть много возможностей. Мой средний и старший брат темнее меня. И тогда это было довольно расистское место. Моя мама не видела никакой причины быть там, поэтому мы переехали", –вспоминал те времена надежда британского бокса в интервью для Boxing News Online.

Чернокожий отец в провинциальном словацком городке начала 2000–х – это было что–то необычное, почти экзотическое. Для местных – как эвакуированные украинцы из Китая в город Новые Санжары в начале пандемии Covid-19. Хорошо, возможно, не столь радикально, но легко Чарльзу Итауми точно не было.

"Мой папа нигериец, и раньше он жил в Великобритании. Я помню, как он рассказывал, что однажды шел по главной улице, и все останавливались и пялились на него. Ему это надоело, и он решил вернуться в Англию", – рассказывал Мозес.

Несмотря на все, в Словакии до сих пор живет его бабушка, а также друзья мамы. На историческую родину талантливый спортсмен время от времени наведывается.

Мозес на тренировке в Словакии Instagram

Федерация Знакомый. Республика Друг . Графство Кент

Семья переехала в портовый город Чатем, графство Кент. Первым в семье с боксом познакомился самый старший – Кароль Итаума. Младшие – Сэм и Мозес – больше увлекались футболом. "Новый Тайсон" открыл для себя "джентльменский кулачный бой" в 9–летнем возрасте. Правда, надолго его тогда не хватило.

"Мне было около девяти лет, когда я впервые пришел в зал. Примерно через три месяца я решил, что это слишком тяжело. Пошел к Сэму на футбол. Но футбол надоел. Поэтому я вернулся к боксу", – говорил Мозес.

И ему было с кого брать пример. Кароль доминировал на любительских турнирах в Великобритании, а затем – в 2018 году – завоевал "золото" Юношеских Олимпийских игр.

Мозес все больше времени проводил в зале, внимательно слушал советы опытного брата и тренера Дэна Вуледжа. Самодисциплина, умение анализировать, импровизировать, не бояться соперника плюс "сарафанное радио" делали из школьника местную сенсацию. Уже в 15 лет он стал спарринг–партнером именитых Джо Джойса и Лоуренса Околи.

И уже тогда поразил всех. Член сборной Великобритании на ОИ–2016 Энтони Фаулер год назад довольно эмоционально вспомнил этот эпизод в подкасте для talkSport.

"Пришел пацан в школьной, бл**ь, форме. Захожу в зал, смотрю на него. Думаю, что он, скорее всего, ошибся дверью. Подхожу и спрашиваю об этом. А он такой: "Да нет, я на спарринги пришел". Я не понимаю, уточняю, с кем он планирует спарринговать. Спрашиваю о его возрасте. Слышу, что ему всего 16 лет. Я думаю: Господи, сохрани этого паренька. Все–таки Лоуренс – огромный бугай, бьющий очень крепко. Мозес был третьим. И вот он заскакивает в ринг – весь такой свеженький. А Околи уже провел там шесть раундов, поэтому немного устал. И весь спарринг пацан валит на него вперед и бросается тяжелыми такими "бомбами". Он давил на него все три раунда. Бросал удары без пауз. Мы все смотрели – и никто не мог поверить, что все это происходит на самом деле", – вспоминал Фаулер.

Короткая, но яркая. Что известно о любительской карьере Итаумы?

С непревзойденным рекордом в 24 победы, 11 из которых были добыты нокаутом, неудивительно, что Мозес Итаума завершил свою любительскую карьеру с невероятными достижениями.

Он повесил свои любительские перчатки на гвоздь после того, как получил золотые медали на школьных, юниорских, юношеских чемпионатах Европы и чемпионате мира среди молодежи в тяжелом весе. И это было настоящее триумфальное завершение: Veni. Vidi. Vici.

В финале чемпионата мира среди молодежи, который проходил в испанской Ла–Нусии, его соперником стал украинец Александр Зеленский. Бой прошел всю дистанцию, но по очкам англичанин имел полное и неоспоримое преимущество.

За полгода до того эти боксеры встречались в полуфинале чемпионата Европы – тогда Итаума победил нокаутом в первом раунде.

Фрэнк Уоррен. Дебют сразу на "Уэмбли". Спарринги с Тайсоном Фьюри.

Господин Уоррен – настоящий мастодонт своего дела. Таланты он находит там, где другие их даже не замечают, а не подобрать Итауму – это был бы грех. Недаром когда–то он убедил 17–летнего Даниэля Дюбуа покинуть любительский бокс ради профи. Неи$вестно, какими именно аргументами он поль$уется (в некоторых словах есть подсказка), но и Мозес в том же возрасте решил: олимпийское золото не ко времени – время идти к большим деньгам и славе.

"Уэмбли", "Madison Square Garden", "MGM Grand" в Лас–Вегасе – культовые для бокса арены. Начать карьеру на одной из них – престижно даже в статусе начинающего боксера.

23 января 2023 года, всего через месяц после своего 18–летия, на легендарном "Уэмбли" в андеркадре боя Артур Бетербиев – Энтони Ярд перспективный британец за 23 секунды отправил спать Марселя Боде. Чех упал после мощного оверхенда с левой. И хотя в дальнейшем уровень соперников будет только расти, каждый из них рано или поздно почувствует на себе мощь этой руки.

𝑻𝑯𝑬 𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻 𝑶𝑭 𝑺𝑶𝑴𝑬𝑻𝑯𝑰𝑵𝑮 𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳 💥



Moses Itauma finishes Marcel Bode in under 15-seconds 🥊#BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/F7bcd6uelg — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) January 28, 2023

Рамон Альберто Ибарра продержался на 12 секунд дольше.

Но третий бой получился не таким ярким. Серьезную конкуренцию британцу составил украинец Константин Довбыщенко. На момент боя он имел рекорд 9-11-2, но ни разу за карьеру не проигрывал досрочно. Итауме тоже не удалось это изменить. Чтобы хоть немного скрасить отсутствие нокаута, Мозес начал работать на публику в конце боя.

Nice and relaxed 🤣



Moses Itauma showing us the kind of night he's having 🤷‍♂️#FightNight | #JoyceZhang | 📺 BT Sport 1 pic.twitter.com/BXHpyQc5SZ — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) April 15, 2023

Через два месяца все 6 раундов выдержал и аргентинец Кевин Николас Эмспиндола (6-8, 4 КО).

Критики начали осторожно сомневаться, действительно ли Итаума сможет повторить путь легенд, но Фрэнк Уоррен, как всегда, держал ситуацию под контролем.

"Я хочу, чтобы Мозес принимал каждый бой по мере его наступления, не заглядывал в будущее и не думал о том, что он хочет стать самым молодым парнем, завоевавшим титул чемпиона мира. Я хочу, чтобы мир увидел то, что мы видим в нем, потому что он интересен, он молод, и я верю, что в будущем он станет лицом гевивейта", – говорил промоутер в сентябре 2023-го.

После этого Итаума одержал 3 победы нокаутом – все в первом раунде. К себе в лагерь его пригласил Тайсон Фьюри, который готовился к первому поединку против Усика.

Работа с практически вдвое младшим коллегой не спасла "Цыганского короля" от поражения, но позволила Итауме получить еще больше хайпа.

Серия нокаутов. Сравнение с Майком Тайсоном, которое ему не нравится

Мозес продолжает собирать скальпы. И главное – делает это эффектно. Демпси Маккин, Мариуш Вах и Майкл Балогун – не боксеры экстракласса, но и далеко не полные ноунеймы. Ни один из них не "дожил" даже до третьего раунда.

Конечно, такие стремительные триумфы нокаутом в сочетании с юным возрастом сразу породили сравнения с легендарным Майком Тайсоном. Но если быть откровенными – общего между ними не так уж и много.

Во–первых, антропометрия. "Железный Майк" – 178 см, тогда как его якобы "новая версия" – 198 см. И здесь стоит признать: мир еще нескоро увидит кого–то с габаритами Тайсона или того же Давида Туа (также 178 см – прим.).

Тайсон – это агрессивный натиск, взрывные шаги для сокращения дистанции, серии сокрушительных ударов. Мозес – это рациональность, холодный контроль дистанции, работа джебом и точные прямые удары.

Да, оба пользуются стилем пик-а-бу (peek-a-boo) и обладают мощным ударом. Но ведь это бокс! В этом спорте похожие черты можно найти даже у, казалось бы, совсем несочетаемых боксеров.

И 20–летний британец вовсе не стремится, чтобы его сравнивали с американской легендой – он хочет быть собой.

"Знаете, например, был нигерийский боксер... никогда не могу выговорить его имя. Айк. Айк Ибеабучи. Вся его карьера была основана на том, чтобы быть следующим Майком Тайсоном. Или африканским Майком Тайсоном. И как будто люди не ценили того, кем он был на самом деле. Я не хочу быть копией Майка Тайсона или Джорджа Формана. Очевидно, я не обвиняю никого за такие мысли – сравнения всегда будут. Но я стремлюсь создать собственную карьеру и проложить свой путь", – сказал Итаума.

Усик, Фьюри, Льюис и другие. Похвала от звезд и легенд

Десяток лет назад безумно популярным был комедийный сериал "Все ненавидят Криса". Про Итауму же можно смело снимать фильм "Все любят Мозеса".

Его хвалят. Его ценят. Ему пророчат большое будущее. Даже сам Александр Усик.

"Мозес Итаума – это будущее нашего дивизиона", – заявил украинец в ноябре 2024–го.

Эти слова растрогали Мозеса. Усик получил комплимент и в ответ:"Я стараюсь не слушать подобные вещи, ведь это меня отвлекает. Но когда такое говорит Усик – это приятно, ведь он достиг всего, чего можно в спорте. Он знает талант и умеет его распознать. Однако все, что я делаю, – это не ради похвалы, а ради семьи и самого себя".

Список тех, кто верит в его будущее, впечатляет: Тайсон Фьюри, Леннокс Льюис, Тони Белью, Тедди Атлас. Все они называют Итауму доминирующей силой хевивейта ближайших лет.

Впереди – Диллиан Уайт. Дальше – кто?

Уайту – 37 лет. Как показывает кейс Усика, Чисоры и даже Чжилея и Пулева, такой возраст в боксе еще далеко не приговор. Опыт иногда весит не меньше, чем скорость или сила.

История "Злодея" имеет удивительные параллели с историей его талантливого соперника. Диллиан родился на Ямайке, а в Англию переехал в 12 лет. Их объединяет и короткая любительская карьера. Правда, Уайт среди любителей провел лишь 7 боев – и все выиграл, причем 6 досрочно. Единственным, кто выстоял, был... Энтони Джошуа. И даже тогда ЭйДжей обнаружил слабое место – он не умел держать удар, побывав в нокдауне.

Revenge. Месть всегда сладка. И Джошуа стал первым, кто нанес Уайту поражение в профи. До встречи со звездным земляком в декабре 2015–го Диллиан шел без поражений – 16-0 (13 КО). Но на этот раз сам оказался в роли того, кого глушат: нокаут в седьмом раунде.

Далее была серия из 12 побед подряд – Чисора (дважды), Паркер, Хелениус. Он собрал временные титулы, уверенно шел вверх... пока не наткнулся на Александра Поветкина.

Тогда Уайт полностью контролировал ход боя, дважды отправил россиянина в нокдаун в четвертом раунде. Казалось, победа уже в кармане. Но в начале пятого – один единственный "лаки панч" и... аут.

В реванше он уверенно доказал случайность того поражения. Но апрельский вечер 2022–го и бой с Тайсоном Фьюри показали: Диллиан – боец высокого уровня, но не суперзвезда дивизиона.

После этого будущий оппонент Мозеса появлялся на ринге лишь дважды – одержал контроверсионную победу над Джермейном Франклином и нокаутировал немца Кристиана Хаммера.

Но для праймовых лет два боя – это мизер. За это время были и травмы, и допинговый скандал. Логично, что сейчас он – андердог. Однако Уайт сам относится к этому с вызовом:

"Они пытаются скормить меня волкам и разорвать на куски. Но я был альфа–самцом. Я был и на дне стаи, и посередине стаи, и на вершине стаи. Возможно, я старый волк, но у меня все еще есть зубы. Не играйте со мной".

Победа над ним окончательно закрепит Мозеса среди топов. Дальше возможны фамилии громкие: Джошуа, Баколе, Уордли, Кабаел, Хргович... Возможно, даже Дюбуа.

Но главное – не поддаться соблазну форсировать события. Усик – это не просто Good, а God. А, возможно, и GOAT. Победить двукратного абсолюта в 21 год (вряд ли бой состоится до 28 декабря – дня рождения британца) стало бы историческим достижением. Но историю надо писать вовремя, а не в спешке.

Итаума еще имеет несколько слабых мест: он не проверен элитой (Уайт – лишь с натяжкой, и надо еще пройти этот вызов), его рациональный темп опытные соперники могут раскусить, а молодой возраст означает меньший жизненный и тактический багаж.

Поэтому – Don't go to hell before your father. Все еще впереди. Потому что если поддаться блеску софитов и громким афишам рано, то падение на ринге будет еще больнее.