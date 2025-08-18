Турки хочет, чтобы следующим соперником Итаумы стал Усик

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх хочет, чтобы следующим соперником британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) стал абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО).

Об этом сообщает Ring Magazine.

"The Ring узнал, что Его Превосходительство Турки Аль аш-Шейх предпочитает, чтобы следующим соперником Мозеса Итаумы стал чемпион The Ring и бесспорный чемпион мира Александр Усик", – говорится в сообщении.

Заметим, что Турки Аль аш-Шейх говорил о бое Усик – Итаума еще после победы украинца в бою против Дюбуа, который состоялся в июле 2025-го.

Недавно Тайсон Фьюри заявил, что Итаума разгромит Усика. Накануне британец нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде. Видеообзор этого поединка доступен на сайте "Чемпион".

Напомним, Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.