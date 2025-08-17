Уложился в 2 минуты: Итаума нокаутировал Уайта в первом раунде
Британские супертяжеловесы Мозес Итаума (13-0, 11 KO) и Диллиан Уайта (31-3, 21 КО) провели в Эр-Рияде поединок.
Бой завершился победой Итаумы нокаутом в 1 раунде.
Мозесу удалась фантастическая серия ударов. 37-летний ветеран пытался спастись, но более молодой оппонент продолжал находить пробелы и попадал.
Диллиан упал и не смог подняться. Фантастическая победа.
Бокс
Мозес Итаума (Великобритания) – Диллиан Уайт (Великобритания) КО1 (12)
Диллиан в последний раз выходил в ринг в конце 2024 года, когда победил Эбенезера Теттеха.
В мае Итаума брутально нокаутировал опытного Майка Балогуна. Эта победа позволила ему подняться на первое место в рейтинге WBO.
Накануне Мозес заявил, что ему по силам досрочно победить Диллиана Уайта.