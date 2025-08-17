Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Бокс

Уложился в 2 минуты: Итаума нокаутировал Уайта в первом раунде

Руслан Травкін — 17 августа 2025, 00:41
Уложился в 2 минуты: Итаума нокаутировал Уайта в первом раунде

Британские супертяжеловесы Мозес Итаума (13-0, 11 KO) и Диллиан Уайта (31-3, 21 КО) провели в Эр-Рияде поединок.

Бой завершился победой Итаумы нокаутом в 1 раунде.

Мозесу удалась фантастическая серия ударов. 37-летний ветеран пытался спастись, но более молодой оппонент продолжал находить пробелы и попадал.

Диллиан упал и не смог подняться. Фантастическая победа.

Бокс

Мозес Итаума (Великобритания)  Диллиан Уайт (Великобритания) КО1 (12)

Диллиан в последний раз выходил в ринг в конце 2024 года, когда победил Эбенезера Теттеха.

В мае Итаума брутально нокаутировал опытного Майка Балогуна. Эта победа позволила ему подняться на первое место в рейтинге WBO.

Накануне Мозес заявил, что ему по силам досрочно победить Диллиана Уайта.

Читайте также :
Видео Фото Родился за 200 км от Украины, бил Зеленского, готовится бросить вызов Усику: кто такой Мозес Итаума?

Бокс

Хирн оценил возможные варианты поединков для Джошуа
Гвоздик все еще имеет шанс подраться с американцем Коэ
Американский боксер отказался боксировать с Гвоздиком
Усик покорил сеть нежным танцем с дочкой под легендарный украинский хит
Бывший чемпион мира решил завершить карьеру из-за тяжелой травмы младшего брата во время боя

Последние новости