Итаума: Я еще не заслужил на бой с Усиком

Британский супертяжеловес Мозес Итаума высказался о возможности боксировать против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Слова 20-летнего спортсмена приводит DAZN.

"Я не планирую вызывать Усика на бой. Не думаю, что я заслужил эту возможность.



Вместе с этим я хотел бы драться против тех, кто заслуживает этого вызова. Агит Кабаел, или, возможно, Паркер. С такими бойцами я бы встретился", – рассказал Итаума.