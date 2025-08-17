Украинская правда
Итаума: Я еще не заслужил на бой с Усиком

Володимир Максименко — 17 августа 2025, 12:11
Итаума: Я еще не заслужил на бой с Усиком
Мозес Ітаума
Британский супертяжеловес Мозес Итаума высказался о возможности боксировать против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Слова 20-летнего спортсмена приводит DAZN.

"Я не планирую вызывать Усика на бой. Не думаю, что я заслужил эту возможность.

Вместе с этим я хотел бы драться против тех, кто заслуживает этого вызова. Агит Кабаел, или, возможно, Паркер. С такими бойцами я бы встретился", – рассказал Итаума.

Напомним, сегодня ночью британец нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде. Видеообзор этого поединка доступен на сайте "Чемпион".

В мае Итаума брутально нокаутировал опытного Майка Балогуна. Эта победа позволила ему подняться на первое место в рейтинге WBO.

Ранее сам талантливый боксер прокомментировал свою победу над Уайтом.

