Анимационная студия нарисовала потрясающее промо к бою Усик — Фьюри

Анимационная студия Wonder Studio из Саудвской Аравии представила промо боя за титул абсолютного чемпиона мира в супер тяжелом весе между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщил контент-криейтор киберспортивной команды Falcons Бандар Мадхали в X (бывший твиттер).

متحمسسس لاقوى فايت في تاريخ الملاكمة بين تايسون فيوري وأليكساندر اوسيك يوم 18 مايو 🥊

ومن الحماس سوينا انميشن من انتاج استوديو وندر @WNDRGroup لهذا الفايت واحنا منتظرين اللحظة هذي 🤩

لا تفوتون الفرصة والحقوا على التذاكر من هنا : https://t.co/UgmbrAwykE pic.twitter.com/Ti0IQtuRWW — Falcon BanderitaX (@BanderitaX) May 12, 2024

Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Накануне Александр поздравил своего друга Василия Ломаченко с победой над Джорджем Камбососом в поединке за титул IBF в легком весе.

Ранее Усик завершил тренировочный лагерь и прибыл в Саудовскую Аравию.