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Чемпион Бокс

Анимационная студия нарисовала потрясающее промо к бою Усик — Фьюри

— 12 мая, 19:35
Анимационная студия нарисовала потрясающее промо к бою Усик — Фьюри

Анимационная студия Wonder Studio из Саудвской Аравии представила промо боя за титул абсолютного чемпиона мира в супер тяжелом весе между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщил контент-криейтор киберспортивной команды Falcons Бандар Мадхали в X (бывший твиттер).

Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Накануне Александр поздравил своего друга Василия Ломаченко с победой над Джорджем Камбососом в поединке за титул IBF в легком весе.

Ранее Усик завершил тренировочный лагерь и прибыл в Саудовскую Аравию.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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