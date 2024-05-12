Анимационная студия нарисовала потрясающее промо к бою Усик — Фьюри
— 12 мая, 19:35
Анимационная студия Wonder Studio из Саудвской Аравии представила промо боя за титул абсолютного чемпиона мира в супер тяжелом весе между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщил контент-криейтор киберспортивной команды Falcons Бандар Мадхали в X (бывший твиттер).
Напомним, бой Усик-Фьюри состоится 18 мая 2024 года. Первоначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.
Накануне Александр поздравил своего друга Василия Ломаченко с победой над Джорджем Камбососом в поединке за титул IBF в легком весе.
Ранее Усик завершил тренировочный лагерь и прибыл в Саудовскую Аравию.