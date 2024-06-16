Дэвис — о бое с Ломаченко: Пора надрать задницу
Чемпион мира WBA Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) готов сразиться с украинским боксером Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).
Слова американца после победы над Фрэнком Мартином (18:1, 12 KO) передает журналист Майкл Бенсон.
"Конечно, да, конечно. Я готов сразиться с кем-либо. Мой прогноз на Лому? Пора надрать задницу", — сказал Дэвис.
Ранее ведущий американский эксперт Майк Коппингер сообщил, что Джервонта Дэвис может встретиться в ринге с украинцем Василием Ломаченко уже в 2024 году.
Напомним, перед боем Дэвис — Мартин украинец Александр Гвоздик без шансов уступил американцу Давиду Бенавидесу в поединке за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.