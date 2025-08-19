Уоррен оценил вероятность проведения боя Усик – Итаума

Промоутер Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен не хотел бы, чтобы его клиент уже в следующем бою дрался против Александра Усика (24-0, 15 КО).

Слова Уоррена цитирует Badlefthook.com.

"Турки Аль-Шейх хочет этот бой? Мы пока не будем ни с чем спешить, и я это ценю, это был бы отличный бой. Посмотрим, что будет. Это был бы отличный бой. Я поговорю с командой, поговорю с ребятами. Мы не торопимся. То, что мы делаем, будет измерено, вместе мы найдем решение", – сказал Уоррен.

В ночь на 17 августа Итаума за две минуты нокаутировал опытного Диллиана Уайта в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO Inter-Continental и WBA International, а также вакантный титул чемпиона Содружества (Commonwealth Boxing Council).

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх хочет увидеть бой Итаумы с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.

Напомним, что сам Мозес Итаума не считает себя достойным поединка с Александром Усиком.

Ранее стало известно, почему именно Александр Усик попросил отсрочить защиту пояса WBO против Джозефа Паркера.