Без Джимы, но с Семеренко и Пидручным: известно, кто выступит на летнем чемпионате Украины

В конце сентября стартует летний чемпионат Украины по биатлону. Участие во внутреннем первенстве, в частности, будут принимать мужская и женская команды "А". То есть, самые сильные в настоящее время атлеты.

Как стало известно Чемпиону из собственных источников, не будет стартовать призер чемпионата мира Ирина Петренко, которая еще не восстановилась после травмы. Из-за повреждений она вынужденно пропускала и летний чемпионат мира в Эстонии.

В то же время ожидается выступление олимпийской чемпионки Валентины Семеренко. В прошлом сезоне она соревновалась только на всеукраинских стартах.

А вот другая олимпийская чемпионка – Юлия Джима, по информации наших источников, этот старт пропустит. На этот период у нее запланирован тренировочный сбор в словенской Поклюке.

Напомним, Джима была заявлена на шоу-гонку в немецком Дрездене 15 сентября, но затем отказалась от участия.

Дмитрий Пидручный, вероятно, не успеет приехать на первую гонку чемпионата, но примет участие в следующих.

Открывать чемпионат Украины будут спринты. Во второй соревновательный день предусмотрены суперспринты. А завершат программу первенства классические эстафеты.