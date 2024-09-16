Шушен закрывается, Нортуг возвращается, Startex – банкрот

Осматриваем скандинавскую прессу в преддверии лыжного и биатлонного сезонов

Норвежская мини-биатлонная "мини-мекка" Шушен – не будет принимать этап Кубка IBU в начале декабря – из-за финансовых проблем, сообщает Langrenn.

Но Норвегия квоту сохранит. Этап проведут в городке Гейла – в 200 километрах к западу от Шушена.

Шушен еще согласно контракту проведет у себя открытый чемпионат Норвегии в ноябре. Туда обычно приезжают элитные биатлонисты, в том числе украинцы, чтобы почувствовать соревновательный ритм перед стартом долгого сезона.

Еще одна обсуждаемая тема – возможное возвращение в состав лыжной норвежской сборной легендарного Петера Нортуга. Такую идею отстаивает еще одна легенда – 40-летний Мартин Сундби.

Нортуг, даже в свои 38, должен составить пару титулованному Йоханесу Клебо в командном спринте во время домашнего чемпионата мира в Тронгейме – говорят приверженцы этой идеи. А еще один из мотивов возможного возвращения Нортуга – потребность лыжного спорта в сильных личностях. Ведь лыжи теряют популярность и проигрывают конкуренцию биатлону.

Напомним, Петер Нортуг, двукратный олимпийский чемпион, объявил о завершении карьеры в 2018 году.

Петер Нортуг

Снова в спортивную экономику. После более чем 40 лет работы обанкротился финский смазочный гигант Startex. Компания уже готовит документы по оформлению банкротства. Руководство предприятия говорит, что проблема из-за слишком мягких зим в Центральной Европе. А внутренний рынок всего не перекрывает. К тому же, непростая экономическая ситуация в мире.

Кроме смазки для лыж, предприятие производило лыжные и трекинговые палки, а также роликовые лыжи.

Прошлый маркетинговый год Startex завершил с убытком в 1,6 миллиона евро.

По данным СМИ, финансовые трудности испытывает и норвежский гигант Swix.

По материалам Langrenn.com