Надежды на Мандзына и Дмитренко, новая тренер и изменения в правилах. Превью биатлонного сезона

Дождались! Уже на этой неделе стартует новый биатлонный сезон-2024/25. 28 ноября пройдут первые гонки Кубка IBU, а в последний день заключительного месяца осени смешанными эстафетами официально начнется борьба за Кубок мира.

Впереди нас ждут традиционные 9 этапов Кубка мира, в рамках которых будет проведено 58 гонок, а также 12 гонок чемпионата мира 2025 в швейцарском Ленцерхайде.

Кубок IBU, являющийся вторым дивизионом мирового биатлона, включает в себя 48 гонок, разделенных на 8 этапов. Кроме того, на стыке января и февраля 2025 года в итальянском Мартел-валь-Мартелло состоится чемпионат Европы – не слишком престижный в биатлоне турнир, однако Украина на нем из года в год представлена основным составом.

Во время весенне-летне-осеннего межсезонья в одном из самых интересных зимних видов спорта произошло немало изменений. Причем это касается как правил соревнований, так и составов команд.

Мужская сборная Украины

Основная команда: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Богдан Цымбал, Артем Тищенко

Команда Б: Денис Насыко, Богдан Борковский, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк, Сергей Супрун

Мужская сборная Украины по биатлону Федерация биатлона Украины

По итогам прошлого сезона мужская сборная Украины, заняв 11 место в зачете Кубка наций, потеряла одну квоту в спринтерских и индивидуальных гонках на Кубке мира по биатлону. Таким образом, в сезоне-2024/25 "сине-желтые" смогут выставлять максимум четырех спортсменов, а не пять, как это было раньше.

Новая-старая тренер

Потеря квоты, конечно же, расценивается как неудача, и она привела к тому, что словацкий специалист Юрай Санитра ушел в отставку с поста главного тренера мужской сборной. Поговаривают, некоторые биатлонисты были неудовлетворены работой с иностранным тренером. Впрочем, это явно не касается капитана команды Дмитрия Пидручного, который продолжает тренироваться по индивидуальному графику под руководством Санитры. Это и неудивительно, ведь именно работа с Юраем позволила Пидручному стать первым и пока единственным в истории украинским чемпионом мира в мужском биатлоне.

Надежда Белова Федерация биатлона Украины

Отставка Санитры привела к тому, что впервые за 8 лет мужская сборная Украины получила нового наставника (а точнее, наставницу) – Надежду Белову. Именно она в 2016-м уступила должность Санитре, после чего имела успешный опыт работы с женской сборной Польши и юношеской командой Украины. За её плечами уже почти 30 лет опыта тренерской работы, а во время карьеры биатлонистки в 1986 году Белова стала чемпионкой мира в эстафете и серебряным призером в спринте. Потому наши мужчины, безусловно, в надежных руках.

Потеря одного из лидеров

Для одного из лидеров предыдущего десятилетия в мужской сборной Артема Примы прошлый сезон стал последним на международном уровне. 37-летний биатлонист продолжит участие в чемпионатах Украины и, по словам президента Федерации биатлона Украины Ивана Крулько, будет постепенно готовиться к тренерской карьере. Старший брат Артема, известный в прошлом биатлонист Роман Прима, сейчас тренирует мужскую команду Б, и сможет помочь ему продолжить реализацию в спорте в несколько иной роли.

Артем Прима biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Главная надежда

Состав мужской сборной Украины на первый этап Кубка мира, который состоится с 30 ноября по 8 декабря, определялся, в частности, во время открытого первенства Швеции, в котором приняли участие и наши биатлонисты. В короткой индивидуальной гонке сенсационную победу одержал вчерашний юниор Виталий Мандзын. У 21-летнего украинца уже есть в послужном списке выступления на Кубке мира, в том числе и попадание в зачетную зону, однако победа над основой шведской сборной во главе с олимпийским чемпионом и чемпионом мира Себастьяном Самуэльсоном дает большие надежды на будущее.

Виталий Мандзин Sara Damne/BILDBYRÅN

Что касается капитана, то Дмитрий Пидручный в 33 года однозначно останется одним из сильнейших в нашей команде и будет продолжать передавать молодежи неоценимый опыт. Насколько хорошо он будет выступать в предстоящем сезоне, спрогнозировать сложно. В отличие от остальных подопечных Беловой, Подручный вместо Идре уехал в Шушен, где проходил открытый чемпионат Норвегии. И соперничать с норвежцами Дмитрию было сложно. Несмотря на безупречную работу на огневых рубежах, опытный украинец занял 25 место в спринте, а затем таким же финишировал и в масстарте.

Вполне возможно, что Подручный планирует выйти на пик формы поближе к чемпионату мира, ведь это привычная концепция для украинского биатлона. Есть надежда, что Дмитрий еще должен "разбежаться" и постепенно будет становиться быстрее на дистанции. В первом же триместре рассчитывать на забегание в главную десятку от него, судя по всему, не стоит.

Дмитрий Подручный Instagram

Ротация и задачи на сезон

Также в Контиолахти Надежда Белова рассчитывает на Антона Дудченко, Богдана Цимбала и Артема Тищенко. Один из этих биатлонистов едет как запасной, однако гонок на первом расширенном этапе должен хватить для того, чтобы дать шанс проявить себя всем. Денис Насыко, Богдан Борковский, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк и Сергей Супрун начнут сезон на Кубке IBU. Причем "резервисты" стартуют на два дня раньше, ведь уже 28 ноября их ждет спринтерская гонка в шведском Идре.

Новоиспеченная наставница в интервью Чемпиону отмечала, что планирует проводить ротацию во время сезона и давать каждому, кто хорошо себя проявит на Кубке IBU, получить шанс заменить самого слабого из основы и попробовать свои силы среди элиты. Главной задачей на предолимпийский сезон будет возвращение квоты в 5 спортсменов, поэтому в спринтах, индивидуальных гонках и эстафетах украинцы будут до последнего сражаться за каждое место.

Женская сборная Украины

Основная команда: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Городна, Александра Меркушина, Анна Кривонос

Команда Б: Лилия Стеблина, Надежда Белкина, Любовь Кипьяченкова, Дарья Чалик, Ксения Приходько, Ирина Петренко

Женская сборная Украины по биатлону Instagram

Женскую команду продолжает возглавлять Николай Зоц. И хотя назвать успешными выступления украинок под руководством 60-летнего специалиста сложно, им, в отличие от мужской сборной, все же удалось сохранить за собой квоту в 5 биатлонисток, что уже неплохое достижение в условиях войны.

Потеря капитана и легионерки

Многолетний капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная должна была начать прошлый сезон-2023/24 на уровне соревнований Кубка IBU, однако не пробежала ни одной гонки из-за проблем с коленями. По информации Чемпиона, фактически 37-летняя спортсменка уже завершила биатлонную карьеру. По крайней мере, на международных соревнованиях мы ее точно не увидим. Возможно, олимпийская чемпионка и чемпионка мира еще будет брать в руки винтовку во время чемпионатов Украины, но так ли это действительно – покажет только время.

Елена Пидгрушная biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Похожая ситуация с натурализованной белоруской Дарьей Блашко. Когда-то в ней бывшее руководство ФБУ видело будущего лидера команды и верило в ее медальные перспективы уже на Олимпиаде-2022. Однако проблемы со здоровьем не позволили Блашко реализовать весь свой потенциал, поэтому она поставила карьеру на паузу. В 2021-м Дарья стала бронзовым призером чемпионата мира в эстафете, поэтому назвать ее карьеру неудачной нельзя. В то же время, вряд ли она довольна реализацией в спорте. В настоящее время 28-летняя Блашко сконцентрировалась на личной жизни.

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С положительного: состав сборной омолодился, многие молодые спортсменки получили свой шанс закрепиться в сборной. Но могут ли эти молодые биатлонистки спрогрессировать до того уровня, чтобы стабильно забегать в зачетную зону? Покажет, конечно, только время.

Что с Джимой?

Олимпийская чемпионка Юлия Джима к новому сезону преимущественно готовилась вместе с украинской сборной, но по программе бывшего наставника нашей женской команды, словенского специалиста Уроша Велепца. Велепец уже много лет тесно сотрудничает с Джимой и находит время помогать ей даже несмотря на постоянную работу с немецкими спортсменами.

Юлия Джима biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

И если вся команда в середине ноября вкатывалась в сезон в шведском Идре, то Джима выступила на открытом чемпионате Австрии, где показала 14-й результат в спринте и заняла 7 место в индивидуальной гонке. Причем Юлия проигрывала не только австрийским биатлонисткам, но и словенкам и болгаркам. Конечно, бежала она, скорее всего, в тренировочном режиме, однако не похоже, что в Контиолахти 33-летняя киевлянка будет бороться за высокие места.

Главная надежда

Похоже, что при таких обстоятельствах новым лидером команды стала 25-летняя Кристина Дмитренко. Почти 9 лет исполнилось с того времени, как эта спортсменка выиграла золотую медаль Юношеских Олимпийских игр, после чего прошла путь к тому, что даже на Кубке IBU долгое время показывала результаты вне зачетной зоны. Казалось, что ее взрослая карьера очень скоро может завершиться фактически не начавшись, однако эта девушка не из тех, кто сдается после ряда неудач.

В прошлом сезоне Дмитренко впервые попала в очки на Кубке мира, и сделала это сразу шесть раз. И это не было пиком ее формы. В феврале на чемпионате мира Кристина заняла 12 место в спринте и финишировала с 8-м результатом в индивидуальной гонке. Сложно сказать, что позволило продемонстрировать столь стремительный прогресс, однако очень похоже, что перспективная спортсменка стала гораздо серьезнее относиться к биатлону и повзрослела не на словах, а на деле.

Кристина Дмитренко Instagram

Лидерские качества Дмитренко демонстрирует и сейчас. На уже упомянутых контрольных стартах в Идре Кристина стала 6-й в короткой индивидуальной гонке, а также остановилась в шаге от медали в спринте, где проиграла лишь трем шведкам, в том числе и реактивной Эльвире Карин Эберг. Остальным украинкам не удалось забежать в топ-10 ни в одной из гонок чемпионата Швеции.

Кто еще уедет в Контиолахте

Кроме Дмитренко и Джимы, путевки на Кубок мира получили сестры Анастасия и Александра Меркушины, Елена Городна и Анна Кривонос. Причем если учитывать гонки в Идре, то Александра Меркушина выглядит слабее Надежды Белкиной. С другой стороны, Белкиной уже 34 года, а Меркушиной-младшей только 19 и она будущее нашей сборной. К тому же мы не знаем результатов других контрольных гонок.

Так или иначе, всем биатлонисткам основной команды стоит с первых гонок доказывать своим результатам, что они достойны представлять Украину на Кубке мира. Ведь спортсменки, которые начнут сезон на Кубке IBU, будут ждать своего шанса и попытаются заставить Николая Зоца обратить внимание. А как минимум одна из них не поедет в Контиолахти исключительно из-за форс-мажорных обстоятельств.

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Теневая лидерка

Ирина Петренко biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Опытная Ирина Петренко в августе сломала ногу во время тренировки и пропустила длительный срок. Сейчас 32-летний серебряный призер чемпионата мира 2017 года постепенно восстанавливается после травмы, поэтому начнет сезон на Кубке IBU, однако ее амбиции, однозначно, связаны с гонками более высокого класса. Вполне возможно, что уже на этапе в Хохфильцене мы увидим ее в основе вместо одной из сестер Меркушиных или Огородной.

Остальный мир

Менее подробно, но все же разберем, с чем подходят к сезону наиболее известные биатлонисты из других стран. Тем более что не все привычные имена болельщики смогут снова увидеть на телеэкранах и в стартовых, и финишных протоколах.

Кто завершил карьеру

После завершения чемпионата мира 2024 года о последнем сезоне в карьере объявил 33-летний немец Бенедикт Долль. Чемпион мира 2017 года и двукратный бронзовый призер Олимпиады рассказал, что хочет посвятить больше времени семье и другим проектам.

Бенедикт Долль Getty Images

Ушла из биатлона и другая призерка Олимпиады, шведка Муна Брурссон. 33-летняя спортсменка, ставшая чемпионкой Игр-2022 в эстафете, заявила, что для нее "пришло время" попрощаться со спортивной карьерой, которая была "очень длинной и красивой".

Также заключительный сезон в составе сборной Швеции провел 31-летний Пеппе Флемминг. Главные достижения в его карьере – золото Олимпиады-2018 в мужской эстафете, а также бронзовая и серебряная медали чемпионата мира по этой же дисциплине.

25-летняя шведская биатлонистка Тильда Йоганссон летом объявила о возвращении к соревнованиям через семь месяцев после решения завершить карьеру. Чемпионка Кубка IBU 2022/23 объяснила, что нуждалась в отдыхе из-за психологической усталости от соревнований, однако поняла, что еще не сказала последнего слова в биатлоне.

Тильда Йоганссон Getty Images

Бо уже не лидер?

Главная звезда мирового биатлона Йоганнес Бо, пять раз выигрывавший общий зачет Кубка мира, заявил, что завершит карьеру после олимпийского сезона-2025/26. То есть главным фактором, мотивирующим его продолжать выступать, является следующая Олимпиада-2026. Сможет ли он к тому времени оставаться таким быстрым?

На открытом чемпионате Швеции Бо-младший проигрывал своим партнерам по команде, в частности, Ветле Кристиансену, Эндре Стремсгейму, Вебьерну Соэруму и Мартину Улдалю (причем последний не попал в состав норвежцев на этап в Контиолахти). А на Кубке мира еще будут как минимум мощные французы, шведы и немцы. Однако опыт последних лет подсказывает, что именно норвежцы будут доминировать в течение сезона в табели о рангах.

Иоганнес Бо Getty Images

Вирер остается

Двухразовая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер досрочно завершила сезон-2023/24 из-за состояния здоровья, полностью пропустив три мартовских этапа. В течение сезона итальянская биатлонистка несколько раз перенесла болезнь, а затем испытывала респираторные проблемы и боль в спине. 34-летняя спортсменка не исключала, что завершит карьеру, однако в сентябре фанаты Доро выдохнули с облегчением, когда прочли инсайд Чемпиона о намерении выступать в этом сезоне.

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Кстати, по словам самой биатлонистки, главной мотивацией продолжать выступления для нее, как и для Йоханнеса Бо, есть предстоящая Олимпиада. Только для Вирер эта мотивация двойная, ведь следующие Игры будут для нее домашними – их будут принимать Милан и Кортина-д'Ампеццо, а биатлонные гонки состоятся во всем известной Антхольц-Антерсельве.

Доротея Вирер Getty Images

Изменения в правилах

Также уже привычным становится то, что биатлон каждый год становится не таким, как его привыкли видеть.

Новое распределение стартовых групп

Международный союз биатлонистов решил, что зрелищность биатлона должна быть увеличена. Ради этого была изменена система присвоения стартовых номеров для участников гонок. Теперь сильные мира этого начинают спринт и индивидуальную гонку в определенных стартовых группах в зависимости от рейтинга на Кубке мира, а не по выбору стартовой группы. Топ-15 текущего общего зачета Кубка мира будут стартовать под номерами от 46 до 75.

Более того, лучшие спортсмены из каждой страны, не входящие в топ-30, будут открывать соревнования. Результат им точно не гарантирован, а внимание телекамер и зрителей – сто процентов. До сегодняшнего дня "монстры" выбирали группу, а место в ней определял жребий. То есть условный Йоханнес Бо вместе со штабом определили, что в ходе гонки, согласно прогнозу, будет припекать зимнее солнышко, трасса будет топиться. Зачем рисковать, месить кашу – потому и заявились в первую группу, а под каким именно номером – это уже второстепенное.

Звезды мирового биатлона от такого новаторства, мягко говоря, не в восторге, ведь им на бумаге будет сложно стабильно бороться за медали. Для их менее звездных коллег такие изменения являются шансом чаще бороться за высокие места, поэтому большинство из них поддерживают это решение. Надеемся, что оно поможет и украинцам, которые по понятным всем обстоятельствам в последние годы не хватают звезд с неба.

Повышение призовых

Теперь биатлонисты будут зарабатывать больше, ведь общий призовой фонд на новый сезон будет составлять рекордные 9,367 миллиона евро. Призовые для спортсменов, занявшие первое и второе места в личных гонках на этапах Кубка мира, останутся неизменными – €15 000 и €12 000 соответственно.

Getty Images

Размер призовых увеличился для спортсменов, которые займут третье и четвертое места, до €10 000 и €8000 соответственно.

На чемпионате мира золотая медаль по-прежнему будет оцениваться в €25 000, призовые за серебро увеличатся с €19 000 до €20 000, а за бронзу с €14 000 до €15 000. На ЧМ-2025 будет разыграно €144 250 призовых, что примерно на 2,5% больше, чем в прошлом.

Для сравнения, в сезоне-2023/24 общий призовой фонд IBU составил €9,1 млн, из которых фонд чемпионата мира – около €1,5 млн, а еще €5 млн было потрачено на Кубок мира. В сезоне-2022/23 IBU выплатил биатлонистам около €8,8 млн, а в сезоне-2021/22 – менее €6 млн.

Отмена лидерских бибов на чемпионате мира

Также были упразднены желтый, красный и синий лидерские бибы на чемпионатах мира. Начиная с 2025 года, в гонках чемпионата мира будут только обычные бибы, а также один-единственный золотой, в котором будет выступать действующий чемпион дисциплины.

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци в желтом бибе лидера общего зачета Кубка мира Getty Images

Временное, которое становится постоянным

Не может не радовать, что IBU сохранил отстранение российских и белорусских спортсменов, наложенное с началом полномасштабного российского вторжения в Украину. Это означает, что биатлонисты сборных России и Беларуси будут пропускать начало олимпийского отборочного цикла к Играм-2026 в Италии, который будет брать отсчет со стартового этапа Кубка IBU в шведском Идре. А там и до пропуска зимней Олимпиады рукой подать...

Где смотреть

В Украине официальным транслятором биатлона остается Суспильне вещание. Все гонки Кубка мира и чемпионата мира в прямом эфире должны показать телеканал "Суспильне спорт" и региональные каналы "Суспильного".

К сожалению, IBU решил отказаться от видеотрансляций Кубка IBU в этом сезоне, поскольку они не пользовались большой популярностью в предыдущие годы.

Чемпион проведет текстовые онлайн-трансляции всех гонок Кубка мира и чемпионата мира.

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Денис Шаховец, Чемпион