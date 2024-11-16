Стрельба против ветра. Украинец Мандзын выиграл золото в индивидуальной гонке на чемпионате Швеции

В Идре состоялась короткая мужская индивидуальная гонка в рамках открытого первенства Швеции. Мужчины соревновались на дистанции 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Гонка проходила в солнечную, но крайне ветреную погоду. Победу одержал 21-летний украинский биатлонист Виталий Мандзын, стартовавший с последней 70-й позиции.

Тернопольский биатлонист начал гонку безошибочно. Продолжил в том же духе, и на экваторе стал лидером. На третьем рубеже ошибся последним выстрелом, но сохранил первую позицию. А на кульминационной стрельбе работал долго, выцеливал, боролся с ветром. Но даже после одного промаха вышел на последний круг с преимуществом в более 40 секунд над шведом Нелином и эстонцем Хелдна. Растратить такое преимущество было уже почти невозможно – украинец финишировал на первой позиции, опередив титулованных шведов, хозяев трассы.

В топ-10 финишировал и Антон Дудченко. Он лидировал после первого огневого рубежа, однако второй стал провальным – четыре выстрела в никуда. Потом был образцовым, но провальная стрельба лишила украинца награды. В топ-20 финишировали Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко и Денис Насыко.

Основа шведской команды преимущественно стартовала в последней стартовой группе, наверное, моделируя новые правила, введенные IBU на грядущий сезон. Неидеальную стрельбу компенсировали скоростью, хотя она еще и не оптимальна. Лучшим среди хозяев стал Эспер Нелин, у него серебро, Виктор Брандт финишировал на третьей позиции.

Звездные Себастьян Самуэльсон и Мартин Понсилуома соответственно на 5-й и 8-й строках итогового протокола. В обоих по четыре неточных выстрела.

Результаты гонки:

1. Виталий Мандзын (0+0+1+1) 40:15,7

2. Еспер Нелин (1+0+1+2) +44,8

3. Виктор Брандт (0+2+2+1) +1:10,5

…

7. Антон Дудченко (0+4+0+0) +2:35,4

14. Богдан Цимбал (0+0+1+2) +3:45,4

15. Руслан Ткаленко (1+0+1+3) +4:02,0

16. Денис Насыко (2+1+2+1) +4:05,2

39. Тарас Лесюк (1+2+2+3) +6:50,5

40. Сергей Супрун (1+1+0+1) +6:59,9

43. Богдан Борковский (3+3+0+2) +7:45,9

48. Артем Тищенко (0+3+1+2) +8:48,7

Результаты гонки

В воскресенье, 17 ноября, мужчины на открытом чемпионате Швеции будут соревноваться в спринте.