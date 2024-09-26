Звезд – на дно протокола, "ноунеймов" – в первую линию, любителям скоростной езды – деньги! IBU творит революцию

27-28 сентября в Сербии состоится Конгресс международной федерации биатлона.

Однако несколько важных решений было утверждено на заседании Исполнительного комитета IBU.

Операция "нумерация"

IBU ломает систему ради зрелища соревнований. Забудьте о временах, когда «топы» в личных гонках вылетали на дистанцию в первой стартовой группе, быстро ладили свои дела, а вы спали всю вторую половину гонки или же вообще давили на " off" трансляции.

Теперь сильные мира сего будут начинать гонку (спринт и "индивидуалку") в определенных стартовых группах в зависимости от рейтинга на Кубке мира, а не по выбору стартовой группы. Топ "пятнадцатка" текущего общего зачета Кубка мира будет стартовать под номерами от 46 до 75.

Более того, лучшие спортсмены из каждой страны, не входящие в топ-30, будут открывать соревнования. Результат им точно не гарантирован, а вот внимание телекамер и зрителей – сто процентов!

До сегодняшнего дня "монстры" выбирали группу, а место в ней определял жребий. То есть условный Йоханнес Бо вместе со штабом определили, что в ходе гонки, согласно прогнозу, будет припекать зимнее солнышко, трасса будет топиться. Зачем рисковать, месить кашу – потому и заявились в первую группу, а под каким номером это уже второстепенное.

Или же условный Эмильен Жаклен, понимая, что будет снегопад, стартует во второй группе. А пусть те, кто слабее, лыжню из тормозного свежего снега, ему проложат.

Надеемся, это уже прошлое. Хотя, не факт, что искусственное выравнивание шансов приведет к прогрессу многих более слабых биатлонистов, ведь выглядит все как преднамеренная фора. Но уже хорошо, что понимание об отсутствии большой конкуренции у организаторов есть. Сугубо норвежские разборки на трассе уже начали надоедать.

Хотя главная идея – сохранять постоянное внимание зрителей – трибунных и диванных – до конца гонки. Ибо все это рейтинги, реклама, деньги.

Платный "автобан"

О деньгах есть отдельное решение. И оно о стимулах. Новое правило позволит стреляющим лыжникам "настрелять" больше на свои банковские счета.

Призовые увеличили на семь процентов по сравнению с предыдущим сезоном. Также ввели новые категории выплат спортсмену с лучшим чистым временем в гонке преследования. Ведь обычно атлеты в такой дисциплине сражаются за позиции в протоколе, не заботясь о чистом времени. Теперь, возможно, будут лететь по трассе, украшая борьбу за места, скажем, ниже десятого! По такому же принципу финансово стимулируют самых быстрых спортсменов на каждом этапе эстафеты – они тоже получат отдельные выплаты.

Увеличат и выплаты за позицию в гонке кубка мира. За 30 позицию биатлонист получит 200 евро – так же как и в прошлом сезоне, а уже цена 29-го увеличивается на 50 евро. 300 против прошлогодних 250. Чем выше в протоколе – тем увеличение существенно. За десятую позицию 3500 евро, а в прошлом году было на 250 меньше. Лидерская ставка так и останется – 15 тысяч европейских условных единиц. За второе место – 12.000 евро. А вот уже третья, бронзовая, выросла с 9 до 10 тысяч.

Ждем нового сезона, он стартует в конце ноября! Верим, что и украинские биатлонисты и биатлонистки присоединятся к созданию обновленного спортивного зрелища!