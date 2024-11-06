Надежда Белова: "Очень радует молодежь, дай Бог, чтобы мои слова сбылись – наше будущее"

30 ноября в Контиолахти (Финляндия) стартует новый сезон Кубка мира по биатлону.

Подготовка к новому сезону в самом разгаре. Впереди – контрольные старты, которые станут определяющими для тренерского штаба, который делит команду на основную, которая выступит в Кубке мира, и вторую (Кубок IBU).

В мае мужскую сборную Украины возглавила Надежда Белова, тренер, в карьере которой, самый грандиозный успех украинского биатлона – золото Олимпиады Сочи-2014 в женской эстафетной гонке. Спустя три месяца после того успеха Белова возглавила мужскую команду, а спустя несколько лет покинула ее.

О планах и надеждах команды в новом сезоне, перспективной молодежи, лидерах и общем прогнозе на будущий сезон Надежда Александровна рассказывает в эксклюзивном интервью "Чемпиону".

– Первый вопрос общий, как проходит подготовка команды к новому сезону, все ли намеченное удается выполнить?

– В основном, да, сборы прошли, что называется, в штатном режиме. Никаких особых инцидентов не было с организацией тренировочного процесса. Единственное что, ряд спортсменов болели, но это, опять же, было не глобально. Кто-то мог выпасть из тренировочного режима на два-три дня, не больше. И дальше входил уже в тренировки.

Надія Бєлова biathlon.com.ua

Опять же, повторюсь, каких-то глобальных срывов по сборам не было, все проходило по плану. На сегодняшний день, слава Богу, все здоровы, приехали вчера в Идру (Швеция), снега немного, но он есть. На сегодняшний день входим в последний сбор перед Кубком мира.

– Были ли уже какие-то контрольные старты, в Идре, или где-то еще, где вы могли бы оценить форму лидеров команды?

Первый для меня как тренера команды основной старт, который я запланировала как обязательный, это летний чемпионат мира. Это нужно было для того, чтобы вообще посмотреть на состояние команды. Я же только вхожу в курс дела, первый сезон в команде после долгого перерыва, мне обязательно нужны были эти старты. Там я немного оценила уровень спортсменов и, главное – это важнейшая для меня составляющая, их психологическое состояние. Насколько они могут выдерживать напряжение, соревновательный ритм.

Поэтому основным стартом межсезонья был летний чемпионат мира. Ну, и проходят, конечно, у нас контрольные какие-то тренировки в самой группе, и тут я тоже делаю оценку, подвожу какой-то итог выполненной работы.

– На летнем чемпионате мира Пидручный выиграл суперспринт. Вместе с тем, я общался с Андреем Дириземлей (первый вице-президент Федерации биатлона Украины – ред.), он говорит, что специалисты обычно не берут во внимание такие старты. Вы же к этому серьезно относитесь…

– Нет, с одной стороны, Дериземля, конечно, прав. В биатлонной иерархии летний биатлон в целом и летний ЧМ не занимают значимое место, ведущие спортсмены специально к нему не готовится, на один уровень с зимним чемпионатом его никто не ставит. Но все-таки это важный промежуточный старт. Я же беру это только для себя, как тренер, чтобы оценить состояние спортсмена на сегодняшний день.

Дмитро Підручний під час підготовки до сезону nordicfocus

Глобально, в подготовке к сезону он мне не очень подходил. Потому что когда ты готовишься к старту, все-таки немного сбавляешь и объем, и физическую подготовку, именно силовую. И с этой точки зрения, сроки летнего ЧМ не самые оптимальные, почему ведущие спортсмены и не принимают во внимание летний ЧМ.

Если бы я уже работала с ребятами, например, года три-четыре, то тогда представляла бы себе их потенциал и уже сказала бы с вероятностью плюс-минус 90% стартуем мы на чемпионате мира, либо не стартуем. Но так как я только вхожу, первый сезон, а времени на раскачку нет вообще (в следующем сезоне Олимпиада), поэтому нынешний летний ЧМ был мне просто жизненно необходим, чтобы оценить спортсменов. Да, можно делать анализ по прошедшему сезону на основании статистики, но это только голые цифры. Мне же надо посмотреть ребятам в глаза, пообщаться, увидеть их на трассе… А у меня таких стартов не было именно с ними.

Глобально же, повторюсь, да, лидеры там не стартуют – ни норвежцы, ни немцы. Ведь летний ЧМ проходит, мягко говоря, в не самые удобные сроки. И никто не хочет прерывать свою подготовку к зимнему сезону.

– Чтобы закончить тему летнего ЧМ – в Отепя Виталий Мандзын завоевал два золота среди юниоров в спринте и гонке преследования. Вместе с тем он уже не первый год соревнуется во взрослом Кубке мира. По вашему мнению, он уже готов к борьбе за высокие места в турнирах среди взрослых?

– По ментальности – да. Спортсмен очень мобилизованный, с хорошим характером, с большой мотивацией, с большим желанием побеждать. Это все, безусловно, плюсы. Единственное, что с каким бы желанием спортсмен не выходил на старты, есть еще и другие факторы. Например, его слишком молодой возраст, нестабильность.

Віталій Мандзин, літній ЧС-2024 IBU

Я скажу так, он может многое, но только если все сложится с его стрельбой. А в остальном – Виталий просто очень талантлив. Он может.

– На кого еще рассчитываете в предстоящем сезоне?

– Сейчас трудно сказать. 10 ноября у нас будет контрольный старт, это чисто внутренний соревнование. Может, по его итогам картина станет более ясной. Этот старт мне нужен и для себя, как для тренера – для анализа. И в Идре будет контрольный старт. Тут будет стартовать и основной состав шведской команды, здесь находится и команда Б норвежцев. Пока еще не всех видела, кто тут еще. По-моему, сборная Болгарии будет участвовать. И мы будем стартовать 15-16 ноября.

Естественно, эти старты очень важны, ведь у меня же здесь отбор идет. Часть команды поедет на Кубок Мира, часть – на Кубок IBU. У меня здесь 9 спортсменов, а на Кубок Мира едут только четверо сильнейших. Кроме взрослых это еще и юниоры, тот же Мандзын, Барковский, Супрун. Очень радует молодежь. Парни, дай Бог, чтобы мои слова сбылись – наше будущее. Они тоже очень мотивированы, совершенно не боятся жестких тренировок. Способны хорошо стрелять, способны бороться до конца.

А так, чтобы оценить, я бы не хотела говорить фамилии. Для себя я так уже предполагаю, кто может, но кто его знает… Знаете, за эти 10 дней кто-то может проявиться и наоборот собраться. Это не дает мне права на принятие окончательного решения сейчас. Я оцениваю и понимаю, что может тот, тот, тот. Но я также знаю по своему многолетнему опыту, что в спорте может буквально все поменяться в течении недели. Может не глобально, но один-два человека… Может один выпасть, другой взлететь, когда ты не ожидаешь. Если бы я работала с этой командой уже не один сезон, то я бы могла бы конкретно вам сказать. Сейчас я где-то сознательно не хочу говорить, опережать события.

Поэтому, старт в Идре 15-16 ноября, можно сказать, будет решающий. Где я окончательно определюсь с тем, кто поедет на Кубок IBU, а кто – на Кубок Мира.

– Что вы постарались изменить в команде в первую очередь, придя летом на пост главного тренера?

– Во-первых мне хотелось, чтобы появилась команда. Чтобы ребята были одним целым, чтобы не было каких-то коалиций, разделения на группы. Чтобы не было по два-три человека. Это самое главное. Когда есть кулак, есть команда, тогда есть результат. Если этого нет, то нет ничего.

Конечно, делать все нужно спокойно, плавно. Чтобы они ко мне привыкли, я к ним привыкла. Даже не то, что привыкла, просто лучше узнала. Я, в принципе, ребят всех знаю со стороны. Всегда общалась с ними, но в команде с ними не работала. Кроме как с Тищенко, когда работала с мужской командой.

Что изменить? Прежде всего, спортсмен должен понимать то, что он делает. Должен уметь правильно анализировать. Этого нужно добиться, прежде всего, чтобы у нас были думающие спортсмены. А так, ребята молодцы. Они, опять же, очень мотивированы. Очень хотят результата.

Надія Бєлова З особистого архіву тренерки

Что еще? Нужно больше силовой работы, где-то специальной технической работы на лыжах, на роллерах, в стрельбе, больше скоростной работы, например. Я по ходу определяла, что нужно ввести, и я это вводила.

– Вы сказали о единой команде. Насколько я понимаю, Пидручный продолжает тренироваться с Санитрой. Как это может отразиться на командном духе, на тех же эстафетах?

Да, он тренируется с Санитрой. Мы вот сейчас буквально виделись, когда подъезжали к парому и там немножко пообщались. Они в Норвегию уехали, а мы в Швецию. Я думаю, что его отсутствие (индивидуальная работа с Санитрой) никак не отразится на команде. Он себе во вред ничего делать не будет. Он – лидер нашей команды. Вся команда, все ребята понимают это. Естественно, каждый из них тянется, чтобы быть не только не хуже, но и лучше. И это правильно, это спорт.

Дмитро Підручний Instagram Дмитра Підручного

Насколько ему сейчас комфортно? Ну, если он принял решение, тренироваться отдельно, то наверное искал лучший вариант. Я же совершенно не была против. Потому что, во-первых, он парень уже возрастной. Ему хотелось некоей индивидуальности. Наверное, уже устал он от командности, где все по расписанию. Немножко хотелось вот этой относительной свободы.

Ну и проблем с ребятами, уверена, у него не будет. Дима такой, что если он выходит на той же эстафете, то нет разницы между индивидуальной какой-то гонкой и эстафетой. Он всегда работает до конца. Если все, ну, слава богу, со здоровьем, со стрельбой происходит все нормально, то он борется за эти самые высокие результаты. И разницы в том, что он тренируется со мной или с Юраем, я думаю, никакой не будет.

– Знаю, что команда проводит большую часть подготовки за границей, чем в Сянках. С кем-то из соперников сложился наиболее тесный контакт?

– Особо плотно ни с кем не сталкивались. На прошлом сборе Расторгуевс тренировался с нами в Италии. А так, чтобы с группой… В Австрии было много команд. Немцы были, но они очень коротко потренировались и уехали. А так, чтобы весь сбор провести с какой-то лидирующей командой, то нет.

– В предыдущий раз вы возглавили мужскую команду в 2014-м, спустя три месяца после Сочи, после нашего самого легендарного триумфа. Чем-то кардинально отличаются эти две ситуации – сегодняшняя и та, 10-летней давности?

– Отличаются тем, что другие люди тренируются. Отличаются, наверное, еще и тем, что изменилась я сама. Прошло уже много лет, я с опытом, есть понимание как с командой работать. Но глобальных различий нет, в любом случае, подготовка, что женской, что мужской команд сформулирована по одним лекалам. Главное, как ты это объясняешь подопечным.

Самое главное, наверное, общение. Нужно уметь объяснять спортсменам, что от них требуется, держать спортивный дух в команде. И не важно, мужская это команда или женская. И в женской команде тоже нужно быть в какой-то момент жесткой. И с ребятами нужно пожестче…Кто-то что-то не до конца понимает. Вместе с тем, если это мужчина, то необязательно, что надо на него кричать с утра до вечера.

К каждому спортсмену нужен индивидуальный подход.

– И последний вопрос. Каков ваш личный прогноз на этот сезон? Сможет ли команда наконец-то совершить прорыв, вернуться в борьбу за награды этапов Кубка мира, чемпионата Мира?

Первая задача – вернуть максимальную квоту в Кубке наций. То что мы потеряли одну лицензию, выпали из топ-10 –конечно же, очень плохо. И очень важно вернуть полный состав на гонки КМ. Сейчас бы, например, у меня поехало не четыре человека, а пять.