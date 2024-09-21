Пристегните ремни! Доротея Вирер призналась в продолжении карьеры украинскому мастеру

Всемирно известная итальянская биатлонистка Доротея Вирер возвращается в большой биатлон после работы на телевидении!

Об этом "Чемпиону" стало известно после общения с украинским производителем биатлонного снаряжения Юрием Татариновым. Он уже давно производит ремни для винтовок ведущих биатлонистов планеты.

Юра, на связи Доро!

Вирер была среди тех из итальянской команды кого "одевает" сумчанин. И недавно титулованная атлетка заказала у него ремни. Самое главное – написала, что нуждается в инвентаре для нового сезона! Далее, дословно:

"Я буду делать все, что в моих силах на этапах Кубка мира. Хотя понимаю, что я становлюсь все старше. Посмотрим, как пойдет. Спасибо, Юрий", - написала 34-летняя Доро своему сумскому сбруяру.

А казалось, Доротея и "фузея" уже не друзья

Олимпийский призер, чемпионка мира Доротея Вирер сошла с трассы после Чемпионата мира-2024 в чешском Нове-Место. Сказала, что испытывает проблемы со здоровьем и ей нужна перезагрузка, досрочно завершив сезон.

Тогда в комментарии нашему сайту итальянка намекнула на завершение карьеры или, по крайней мере, на перерыв в выступлениях.

Летом стреляла разве что острым словом на телевидении – работала экспертом в Париже во время Олимпиады-2024. Казалось, медийную атлетку кадр затянет безвозвратно, и свою "фузею" (вид старинного ружья) прима таки забросит.

Но нет – Доротея уже тренируется! А еще раньше говорила, что хочет восстановиться, чтобы пойти красиво уже после домашней Олимпиады-2026 в Антхольц-Антерсельве.

Королева вернулась после "измены"

Внутренняя конкурентка и первый номер мирового рейтинга Лиза Витоцци также "привязана" к украинскому оружейнику! А ее победа в шоу-гонке в немецком Дрездене имеет интересную историю. Конечно, с украинским следом!

На переднем плане ремень к винтовке, который изготовил и собственноручно подписал Юрий Татаринов Снимок видео

Международный союз биатлонистов опубликовал увлекательный видеофрагмент гонки в Дрездене. Витоцци имела проблемы с винтовкой, поэтому провалила огневой рубеж, потом отстрелялась как она умеет, и выиграла гонку, даже потеряв палку на дистанции! Но "фишка" не в этом!

На крупном плане на ремне винтовки биатлонистки видна надпись Lisa. А эту биатлонную "татуировку" в свое время ей нанес вышеупомянутый мастер Юрий! Он говорит – когда у Лизы были определенные провалы в гонках - она отложила этот ремень.

"Но теперь когда она стала королевой, то снова вернула мой ремень", – с гордостью за свой продукт говорит Юрий.