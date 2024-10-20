Норрис показал лучшее время, Ферстаппен будет стартовать вторым: результаты квалификации Гран-при США
Состоялась квалификация в рамках Гран-при Формулы-1 в США. Лучшее время показал пилот Макларен Ландо Норрис. Его результат: 1:32.330.
Второе место занял Макс Ферстаппен из команды Ред Булл, показавший время 1:32.361. Пилот Феррари Карлос Сайнс со временем 1.32.652 стал третьим.
Стоит отметить, что у Ферстаппена был лучший результат в первой и второй сессии.
В последнюю минуту квалификации Ландо Норрис и Макс Ферстаппен боролись за поул, но из-за аварии Джорджа Рассела был поднят желтый флаг, поэтому последний круг не пошел в зачет пилотам.
Результаты квалификации Гран-при США :
- Ландо Норрис (Макларен)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Шарл Леклер (Феррари)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
- Серхио Перес (Ред Булл)
Напомним, что спринт Гран-при США выиграл Ферстаппен. Норрис финишировал только третьим. Между ними вклинился представитель Феррари Карлос Сайнс.
Главная гонка этого уик-энда запланирована 20 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Накануне пилот Макларена Ландо Норрис уверенно выиграл 18-й этап Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Эта победа стала для британца третьей в карьере.