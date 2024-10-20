Норрис показал лучшее время, Ферстаппен будет стартовать вторым: результаты квалификации Гран-при США

Состоялась квалификация в рамках Гран-при Формулы-1 в США. Лучшее время показал пилот Макларен Ландо Норрис. Его результат: 1:32.330.

Второе место занял Макс Ферстаппен из команды Ред Булл, показавший время 1:32.361. Пилот Феррари Карлос Сайнс со временем 1.32.652 стал третьим.

Стоит отметить, что у Ферстаппена был лучший результат в первой и второй сессии.

В последнюю минуту квалификации Ландо Норрис и Макс Ферстаппен боролись за поул, но из-за аварии Джорджа Рассела был поднят желтый флаг, поэтому последний круг не пошел в зачет пилотам.

Результаты квалификации Гран-при США :

Ландо Норрис (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррари) Шарл Леклер (Феррари) Оскар Пиастри (Макларен) Джордж Рассел (Мерседес) Пьер Гасли (Альпин) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Кевин Магнуссен (Хаас) Серхио Перес (Ред Булл)

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lando Norris' first flying lap is good enough for pole after George Russell's crash late in Q3 brought out the yellow flags #F1 #USGP pic.twitter.com/DgQ2DXKM4i — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

LANDO NORRIS TAKES POLE FOR SUNDAY'S UNITED STATES GRAND PRIX!!!



Max Verstappen will start on the front row with the McLaren driver, Carlos Sainz finishes qualifying in P3.#F1 #USGP pic.twitter.com/lxjFk85kWB — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Напомним, что спринт Гран-при США выиграл Ферстаппен. Норрис финишировал только третьим. Между ними вклинился представитель Феррари Карлос Сайнс.

Главная гонка этого уик-энда запланирована 20 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне пилот Макларена Ландо Норрис уверенно выиграл 18-й этап Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Эта победа стала для британца третьей в карьере.