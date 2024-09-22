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Норрис уверенно выиграл Гран-при Сингапура и приблизился к Ферстаппену в общем зачете

Станіслав Лисак — 22 сентября, 16:48
Норрис уверенно выиграл Гран-при Сингапура и приблизился к Ферстаппену в общем зачете
Getty Images

Пилот Макларена Ландо Норрис уверенно выиграл 18-й этап Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Эта победа стала для британца третьей в карьере.

Вторым финишировал лидер общего зачета Макс Ферстаппен, а третьим стал напарник Нориса Оскар Пиастри.

Норрис стартовал с первой позиции и с первого круга наращивал свое преимущество над соперниками. Британский пилот допустил одну ошибку в 14-м повороте, однако потеря нескольких секунд не повлияла на ход гонки.

Льюис Гамильтон и Джордж Рассел, хорошо проведшие квалификацию, заняв 3 и 4 строчку, пропустили вперед Оскара Пиастри, который провел очень длинный отрезок на резине "мидиум". На "харде" австралиец продемонстрировал отличный темп и завоевал место на подиуме.

Также немало позиций отыграли пилоты Феррари. Шарль Леклер и Карлос Сайнс неудачно провели квалификацию – 9 и 10 позиции, однако стратегия и стабильный темп позволили гонщикам "Скудерии" занять пятое и седьмое место.

Кроме Цуноды, Гулькенберга и Алонсо монегаску удалось обойти своего будущего напарника по команде – Гамильтона. Леклер на последних трех кругах сел на хвост Джорджу Расселу, однако пройти британскому пилоту гонщику Феррари не удалось.

Отметим, что впервые в истории Гран-при Сингапура в Формуле-1 на трассу не выехал Safety Car (машина безопасности). С дистанции сошел пилот Уильямса Александр Албон, у которого произошла проблема с перегревом машины, а также Кевин Магнуссен из Хааса.

Результаты Гран-при Азербайджана

  1. Ландо Норрис (Макларен)
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +20,945
  3. Оскар Пиастри (Макларен) +41,823
  4. Джордж Рассел (Мерседес) +1:01,040
  5. Шарль Леклер (Ферарри) +1:02,430
  6. Льюис Гамильтон (Мерседес) +1:25,248
  7. Сайнс Карлос (Ферарри) +1:36,039
  8. Фернандо Алосно (Астон Мартин) +1 круг
  9. Нико Гюлькенберг (Хаас) +1 круг
  10. Серхио Перес (Ред Булл) +1 круг
  11. Франко Колапинто (Уильямс) +1 круг
  12. Юки Цунода (РБ) +1 круг
  13. Эстабен Окон (Альпин) +1 круг
  14. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
  15. Чжоу Гуаньюй (Кик Заубер) +1 круг
  16. Чжоу Гуаньюй (Кик Заубер) +1 круг
  17. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
  18. Даниель Рикардо (РБ) +1 круг

Не финишировали

  • Александр Албон (Уильямс)
  • Кевин Магнуссен (Хаас)

Ландо Норрис отыграл семь очков от Макса Ферстаппена, а Оскар Пиастри приблизился к Шарлю Леклеру.

Общий зачет пилотов сезона-2024

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 331 очко
  2. Ландо Норрис (Макларен) – 279
  3. Шарль Леклер (Феррари) – 245
  4. Оскар Пиастри (Макларен) – 237
  5. Карлос Сайнс (Феррари) – 190

Макларен закрепит свое преимущество над Ред Буллом в Кубке конструкторов.

Кубок конструкторов-2024:

  1. Макларен – 516 очков
  2. Ред Булл – 475
  3. Феррари – 441
  4. Мерседес – 329
  5. Астон Мартин – 86

Рекордсменом по количеству побед на трассе Марина Бэй является Себастьян Феттель (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), а из ныне действующих пилотов Льюис Гамильтон – 4 (2009, 2014, 2017, 02) .

Напомним, победу на Гран-при Азербайджана одержал гонщик Макларен Оскар Пиастри, проведший отличную серию защитных маневров от гонщика Феррари Шарля Леклера, обладателя поула на уличной трассе Баку.

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