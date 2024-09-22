Норрис уверенно выиграл Гран-при Сингапура и приблизился к Ферстаппену в общем зачете
Пилот Макларена Ландо Норрис уверенно выиграл 18-й этап Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Эта победа стала для британца третьей в карьере.
Вторым финишировал лидер общего зачета Макс Ферстаппен, а третьим стал напарник Нориса Оскар Пиастри.
Норрис стартовал с первой позиции и с первого круга наращивал свое преимущество над соперниками. Британский пилот допустил одну ошибку в 14-м повороте, однако потеря нескольких секунд не повлияла на ход гонки.
Льюис Гамильтон и Джордж Рассел, хорошо проведшие квалификацию, заняв 3 и 4 строчку, пропустили вперед Оскара Пиастри, который провел очень длинный отрезок на резине "мидиум". На "харде" австралиец продемонстрировал отличный темп и завоевал место на подиуме.
Также немало позиций отыграли пилоты Феррари. Шарль Леклер и Карлос Сайнс неудачно провели квалификацию – 9 и 10 позиции, однако стратегия и стабильный темп позволили гонщикам "Скудерии" занять пятое и седьмое место.
Кроме Цуноды, Гулькенберга и Алонсо монегаску удалось обойти своего будущего напарника по команде – Гамильтона. Леклер на последних трех кругах сел на хвост Джорджу Расселу, однако пройти британскому пилоту гонщику Феррари не удалось.
Отметим, что впервые в истории Гран-при Сингапура в Формуле-1 на трассу не выехал Safety Car (машина безопасности). С дистанции сошел пилот Уильямса Александр Албон, у которого произошла проблема с перегревом машины, а также Кевин Магнуссен из Хааса.
Результаты Гран-при Азербайджана
- Ландо Норрис (Макларен)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +20,945
- Оскар Пиастри (Макларен) +41,823
- Джордж Рассел (Мерседес) +1:01,040
- Шарль Леклер (Ферарри) +1:02,430
- Льюис Гамильтон (Мерседес) +1:25,248
- Сайнс Карлос (Ферарри) +1:36,039
- Фернандо Алосно (Астон Мартин) +1 круг
- Нико Гюлькенберг (Хаас) +1 круг
- Серхио Перес (Ред Булл) +1 круг
- Франко Колапинто (Уильямс) +1 круг
- Юки Цунода (РБ) +1 круг
- Эстабен Окон (Альпин) +1 круг
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
- Чжоу Гуаньюй (Кик Заубер) +1 круг
- Чжоу Гуаньюй (Кик Заубер) +1 круг
- Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
- Даниель Рикардо (РБ) +1 круг
Не финишировали
- Александр Албон (Уильямс)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
Ландо Норрис отыграл семь очков от Макса Ферстаппена, а Оскар Пиастри приблизился к Шарлю Леклеру.
Общий зачет пилотов сезона-2024
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 331 очко
- Ландо Норрис (Макларен) – 279
- Шарль Леклер (Феррари) – 245
- Оскар Пиастри (Макларен) – 237
- Карлос Сайнс (Феррари) – 190
Макларен закрепит свое преимущество над Ред Буллом в Кубке конструкторов.
Кубок конструкторов-2024:
- Макларен – 516 очков
- Ред Булл – 475
- Феррари – 441
- Мерседес – 329
- Астон Мартин – 86
Рекордсменом по количеству побед на трассе Марина Бэй является Себастьян Феттель (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), а из ныне действующих пилотов Льюис Гамильтон – 4 (2009, 2014, 2017, 02) .
Напомним, победу на Гран-при Азербайджана одержал гонщик Макларен Оскар Пиастри, проведший отличную серию защитных маневров от гонщика Феррари Шарля Леклера, обладателя поула на уличной трассе Баку.