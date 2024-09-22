Норрис уверенно выиграл Гран-при Сингапура и приблизился к Ферстаппену в общем зачете

Пилот Макларена Ландо Норрис уверенно выиграл 18-й этап Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Эта победа стала для британца третьей в карьере.

Вторым финишировал лидер общего зачета Макс Ферстаппен, а третьим стал напарник Нориса Оскар Пиастри.

Норрис стартовал с первой позиции и с первого круга наращивал свое преимущество над соперниками. Британский пилот допустил одну ошибку в 14-м повороте, однако потеря нескольких секунд не повлияла на ход гонки.

⏪ Rewind to the moment Norris damaged his front wing brushing the barriers after locking up on the entry to Turn 14 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XaTlbuXiTw — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Льюис Гамильтон и Джордж Рассел, хорошо проведшие квалификацию, заняв 3 и 4 строчку, пропустили вперед Оскара Пиастри, который провел очень длинный отрезок на резине "мидиум". На "харде" австралиец продемонстрировал отличный темп и завоевал место на подиуме.

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Piastri on fresh rubber after finally pitting is past Hamilton and now hunting down a podium 💪#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/KS4UaDrxBh — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Также немало позиций отыграли пилоты Феррари. Шарль Леклер и Карлос Сайнс неудачно провели квалификацию – 9 и 10 позиции, однако стратегия и стабильный темп позволили гонщикам "Скудерии" занять пятое и седьмое место.

Кроме Цуноды, Гулькенберга и Алонсо монегаску удалось обойти своего будущего напарника по команде – Гамильтона. Леклер на последних трех кругах сел на хвост Джорджу Расселу, однако пройти британскому пилоту гонщику Феррари не удалось.

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He started P9 but Leclerc is chasing a fourth-place finish but Russell is giving no ground #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/K3Uo8xaWV2 — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Отметим, что впервые в истории Гран-при Сингапура в Формуле-1 на трассу не выехал Safety Car (машина безопасности). С дистанции сошел пилот Уильямса Александр Албон, у которого произошла проблема с перегревом машины, а также Кевин Магнуссен из Хааса.

Результаты Гран-при Азербайджана

Ландо Норрис (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) +20,945 Оскар Пиастри (Макларен) +41,823 Джордж Рассел (Мерседес) +1:01,040 Шарль Леклер (Ферарри) +1:02,430 Льюис Гамильтон (Мерседес) +1:25,248 Сайнс Карлос (Ферарри) +1:36,039 Фернандо Алосно (Астон Мартин) +1 круг Нико Гюлькенберг (Хаас) +1 круг Серхио Перес (Ред Булл) +1 круг Франко Колапинто (Уильямс) +1 круг Юки Цунода (РБ) +1 круг Эстабен Окон (Альпин) +1 круг Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг Чжоу Гуаньюй (Кик Заубер) +1 круг Чжоу Гуаньюй (Кик Заубер) +1 круг Пьер Гасли (Альпин) +1 круг Даниель Рикардо (РБ) +1 круг

Не финишировали

Александр Албон (Уильямс)

Кевин Магнуссен (Хаас)

Ландо Норрис отыграл семь очков от Макса Ферстаппена, а Оскар Пиастри приблизился к Шарлю Леклеру.

Общий зачет пилотов сезона-2024

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 331 очко Ландо Норрис (Макларен) – 279 Шарль Леклер (Феррари) – 245 Оскар Пиастри (Макларен) – 237 Карлос Сайнс (Феррари) – 190

Макларен закрепит свое преимущество над Ред Буллом в Кубке конструкторов.

Кубок конструкторов-2024:

Макларен – 516 очков Ред Булл – 475 Феррари – 441 Мерседес – 329 Астон Мартин – 86

Рекордсменом по количеству побед на трассе Марина Бэй является Себастьян Феттель (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), а из ныне действующих пилотов Льюис Гамильтон – 4 (2009, 2014, 2017, 02) .

Напомним, победу на Гран-при Азербайджана одержал гонщик Макларен Оскар Пиастри, проведший отличную серию защитных маневров от гонщика Феррари Шарля Леклера, обладателя поула на уличной трассе Баку.