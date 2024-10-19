Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при США.

Вторым финишировал пилот Феррари Карлос Сайнс, замкнул тройку пилот Макларен Лендо Норрис. Сайнс обошел Норриса в борьбе за вторую позицию на последнем круге.

Также очки завоевали: Леклер, Рассел, Гамильтон, Магнуссен, Хюлькенберг.

Formula 1

Далее финишировали: Перес, Пиастри, Цунода, Колапинто, Стролл, Гасли, Окон, Лоусон, Албон, Алонсо, Чжоу, Боттас.

Formula 1

Отметим, что Ферстаппен также выиграл и квалификацию. Благодаря победе в спринте он увеличил отрыв от Норриса до 54 очков.

Интересно, что Ферстаппен выиграл все 4 спринта в этом сезоне: Гран-при Китая, Майами, Австрии и США.

Спринт – это миниверсия гонки, за которую будут начисляться очки восьми лучшим пилотам. Победитель спринта получит 8 зачетных баллов, а восьмой гонщик – 1.

Главная гонка этого уик-энда запланирована на воскресенье, 19 октября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее пилот Макларена Ландо Норрис уверенно выиграл 18-й этап Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Эта победа стала для британца третьей в карьере.