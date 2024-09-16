В Формуле-1 вынесли решение по аварии Переса и Сайнса во время Гран-при Азербайджана

Дирекция Гран-при Азербайджана не приняла никаких карательных мер по инцидентам во время 17 этапа Формулы-1.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В частности, ни пилот Феррари Карлос Сайнс, ни гонщик Ред Булл Серхио Перес не были наказаны за аварию, произошедшую на 51 круге.

Оба пилота сражались с Шарлем Леклером за второе место на подиуме после того, как Оскар Пиастри из Макларен вырвался на первую позицию. Неспособность Переса обойти Леклера в первом повороте позволила Сайнсу проникнуть внутрь и получить третье место.

Мексиканец, сумевший догнать гонщика Феррари на втором повороте, но, пытаясь проехать по внутренней прямой на подходе к повороту 3, дуэт столкнулся. Удар заставил обоих сильно врезаться в стену.

Сайнс находился на своей обычной гоночной линии или близко к ней, которая образует небольшой угол от правой стенки. От выезда к точке контакта он двигался примерно на одну машину. "В то же время, в линии Переса не было ничего необычного, но он мог сделать больше, чтобы избежать столкновения с болидом, который он лучше видел. В заключение, стюарды считают, что это гоночный инцидент, в котором ни один из гонщиков не в основном виноват, и не будут предпринимать никаких дальнейших действий", – говорится в отчете FIA.

Также безнаказанно остались Макс Ферстаппен, Эстебан Окон, Пьер Гасли и Нико Хюлькенберг. Они совершали обгоны при действии виртуальной машины безопасности. Гонщикам озвучили предупреждение.

Отметим, что виртуальная машина безопасности (VSC) в Ф-1 определяет ограничения на скорость, гонщики должны соблюдать установленное время. Поскольку все едут с одинаковой скоростью, расстояние между пилотами остается одинаковым, что делает ситуацию на трассе более безопасным.

Напомним, победу на Гран-при Азербайджана одержал гонщик Макларен Оскар Пиастри, проведший отличную серию защитных маневров от гонщика Феррари Шарля Леклера, обладателя поула на уличной трассе Баку.