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Сын легенды мотоспорта стал пилотом команды Формулы-1

Руслан Травкін — 23 августа, 10:48
Сын легенды мотоспорта стал пилотом команды Формулы-1
Джек Дуен
x.com/jackdoohan33

Команда Alpine объявила о подписании контракта на сезон-2025 с Джеком Дуэном. Он — сын Мика Дуэна, который пять раз подряд становившийся чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

О договоре с Джеком команда Формулы-1 объявила у себя в соцсетях.

20-летний Джек присоединился к Alpine в прошлом сезоне. Он сейчас является резервным пилотом, а в следующем году станет напарником для Пьера Гасли.

Дуэн заменит Эстебана Окона. Французский гонщик подписал контракт с командой Haas.

Alpine после 14 Гран-при занимает восьмое место в Кубке конструкторов. Команда набрала 11 очков.

Отметим, что в эти выходные состоится Гран-при Нидерландов. За команду Кик-Заубер будет выступать пилот из России.

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