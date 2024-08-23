Сын легенды мотоспорта стал пилотом команды Формулы-1
Джек Дуен
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Команда Alpine объявила о подписании контракта на сезон-2025 с Джеком Дуэном. Он — сын Мика Дуэна, который пять раз подряд становившийся чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.
О договоре с Джеком команда Формулы-1 объявила у себя в соцсетях.
20-летний Джек присоединился к Alpine в прошлом сезоне. Он сейчас является резервным пилотом, а в следующем году станет напарником для Пьера Гасли.
Дуэн заменит Эстебана Окона. Французский гонщик подписал контракт с командой Haas.
Alpine после 14 Гран-при занимает восьмое место в Кубке конструкторов. Команда набрала 11 очков.
Отметим, что в эти выходные состоится Гран-при Нидерландов. За команду Кик-Заубер будет выступать пилот из России.