Аргентинский дебютант Формулы-1 подтвердил украинские корни

Аргентинский пилот команды Формулы-1 Уильямс Франко Колапинто подтвердил, что имеет украинские корни.

Сначала информацию о том, что его предки выходцы из Украины сообщила Ассоциация украинцев из города Росарио у себя на странице в Instagram. Гонщик в комментариях подтвердил это.

В соцсети "Х" (Twitter) он написал: "Держись, Украина".

Aguante ucrania y boca 💙💛🇺🇦 https://t.co/jQhlkmOkLv — Franco Colapinto (@FranColapinto) September 7, 2024

Колапинто родился 27 мая 2003 в Буэнос-Айресе в семье Анибаля Колапинто и Андреа Трофимчук. Известно, что родственники по линии матери пересилились в Аргентину в 1938 году по польским документам. Они проживали на Волыни.

Напомним, руководство Уильямс подписало 21-летнего Колапинто из нидерландской команды Формулы-2 МП Мотоспорт. Он заменил Логана Сарджента. Франко долгое время был пилотом в академии Уильямс.

Колапинто дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии. В квалификации он стал 18, а в самой гонке финишировал на 12 позиции.

Пилоты из Украины ещё никогда не были представлены в Формуле-1. Для Аргентины это тоже успех, ведь последний раз гонщик из этой страны в Ф-1 выступал ещё в сезоне-2001 — Гастон Маццакане стартовал на четырех Гран-при за команду Прост.

Добавим, что при Уильямсе в Формуле-4 должен дебютировать украинец Александр Бондарев, ранее прокомментировавший выбор команды.