Стало известно, с кем сыграет Динамо в следующем этапе квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо узнало имя соперника в третьем этапе квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

Подопечные Александра Шовковского будут соревноваться с кипрским Пафосом, который во втором этапе минимально обыграл израильский Маккаби Тель-Авив. Пафос в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Кипра.

Стартовые матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов запланированы на 5-6 августа, ответные матчи – на 12 августа. Это будет первое противостояние в истории этих команд.

Напомним, Динамо прошло Хамрун Спартанс во втором этапе квалификации Лиги чемпионов. Киевляне дважды разгромили мальтийский клуб со счетом 3:0. Благодаря этому "бело-синие" гарантировали себе как минимум основной этап Лиги конференций.