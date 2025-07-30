Легендарная немецкая биатлонистка погибла в результате камнепада в горах

Знаменитая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в возрасте 31 года в результате камнепада, который случился 28 июля на горе Лайла-Пик (6069 м) в пакистанском Каракоруме.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

После завершения карьеры биатлонистки Дальмайер посвятила себя своей другой страсти – альпинизму. Она получила диплом горного и горнолыжного гида.

28 июля вместе со своей напарницей Мариной Краусс отправилась штурмовать Лайла-Пик, где они попали под камнепад. Краусс удалось выбраться, однако спасти свою нападающую она не имела возможности.

Она вызвала команду спасателей, однако операция по спасению была существенно осложнена погодными условиями и ландшафтом местности. Спасатели не могли добраться до места завала, единственное, о чем они сначала сообщали, это о том, что Дальмайер точно получила серьезные травмы и не подавала признаков жизни.

Теперь же менеджмент Дальмайер заявил, что спортсменка ушла из жизни.

Лаура является легендой мирового биатлона. За карьеру она завоевала два олимпийских золота и 7 золотых наград на чемпионатах мира. В 2017 году выиграла общий зачет Кубка мира. Свою карьеру биатлонистки Дальмайер завершила в 2019 году в возрасте 25 лет из-за частых проблем со здоровьем.