Рассел: Теперь и я потерял уважение к Ферстаппену

Пилот Мерседес Джордж Рассел заявил, что он потерял уважение к действующему чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену из Ред Булл.

Его слова передает Sky Sports.

"Я считаю его комментарии достаточно ироническими, когда он выходит и говорит, что собирается намеренно врезаться в меня, ударить в стену. Для меня это неприемлемо, он перешел грань, и я не собираюсь с этим мириться. Я не собирался поднимать эту тему. Он сказал мне это в субботу вечером, и я проснулся в воскресенье утром, чувствуя себя хорошо.

Но после этих интервью для прессы, где он говорил, что я двуликий, он воспринимает это как личное. Я знаю Макса уже 12 лет. Я уважал его все это время, но сейчас я потерял уважение к нему. Мы все боремся на трассе, и в этом нет ничего личного. Сейчас он сделал это личным, и кто-то должен противостоять такому хулигану", – сказал Рассел.

Напомним, накануне Ферстаппен заявил, что полностью разочаровался в Расселле после того, как тот выпрашивал у судей штраф после квалификации Гран-при Катара.

Судьи наказали Макса потерей поула. Но это все равно не помешало пилоту Рэд Булл выиграть Гран-при Катара. Джордж Расселл, стартовавший с первой позиции, финишировал четвертым.