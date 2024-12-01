Ферстаппен потерял поул Гран-при Катара, Расселл будет стартовать первым
ФИА оштрафовала пилота Ред Булл Макса Ферстаппена за инцидент во время квалификации Гран-при Катара, лишив его поула.
Об этом сообщает сайт Формулы-1.
Ферстаппен помешал Джорджу Расселлу (Мерседес) в третьем сегменте квалификации.
Нидерландец ехал медленно, из-за чего готовившийся к своей финальной попытке британец был вынужден избегать контакта.
Он задел гравий, который, по его мнению, повредил днище его болида. Джордж считает, что именно это повреждение помешало ему выиграть квалификацию, в которой он проиграл Ферстаппену 0,055 секунды.
Выслушав гонщиков и представителей команд, а также ознакомившись со всеми необходимыми данными, ФИА приняла решение наказать Ферстаппена лишением одной позиции на старте следующей гонки.
Поскольку следующая гонка – это Гран-при Катара, в котором он должен был стартовать первым, Макс потерял поул, перешедший гонщику, который должен был стартовать вторым (Расселл).
К тому же ФИА добавила один штрафной балл к суперлицензии четырехкратного чемпиона мира. Сейчас у него шесть штрафных баллов.
Напомним, что Гран-при Катара состоится в воскресенье, 1 декабря. Гонка начнется в 18.00 по киевскому времени.