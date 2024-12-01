Ферстаппен с чемпионским "похмельем" и катастрофой Норриса выиграл сумасшедший Гран-при Катара

В воскресенье, 1 декабря, в Лусаиле завершился 23-й этап Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Катара.

Победителем гонки стал новоиспеченный четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Ред Булл.

Компанию на подиуме ему составили Шарль Леклер (Феррари) и Оскар Пиастри (Макларен).

Катар с самого первого поворота дал понять, что это будет особенная гонка.

Ферстаппен, которого лишили поула, вырвался на первое место. Плохим стартом Джорджа Расселла воспользовался и Ландо Норрис, проскочивший вперед.

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VERSTAPPEN TAKES THE LEAD!! 😱



He dives to the inside at the first turn and Norris follows him through into second!! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/4rNc25PE3P — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Не обошлось и без столкновений. Первый поворот стал последним для Франко Колапинто и Эстебана Окона, а у Нико Хюлькенберга был прокол. Вскоре в боксы сошел и Лэнс Стролл.

LAP 2 / 57



⚠️ SC DEPLOYED ⚠️



Colapinto, Ocon and Hulkenberg collide at T1.



The Haas has a puncture, the others are out 😔#F1 #QatarGP pic.twitter.com/xKWIIWGov8 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Интригу добавляли постоянные появления машины безопасности. Казалось, что она выезжала на трассу чуть ли не каждые пять минут.

В середине заезда произошел двойной прокол у Льюиса Хэмилтона, который получил +5 секунд за фальстарт, и Карлоса Сайнса. Это также стало причиной выезда Бернда Майландера на трассу.

LAP 34 / 57



PUNCTURES FOR LEWIS HAMILTON AND CARLOS SAINZ! 💥



🟡 SAFETY CAR DEPLOYED 🟡#F1 #QatarGP pic.twitter.com/jj8xDVxcm9 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Спустя некоторое время судьи вынесли вердикт по одному из инцидентов, который напрямую повлиял на исход гонки.

Ландо Норрис получил штраф стоп-энд-гоу за превышение скорости во время желтых флагов. Учитывая плотность пелотона, это поставило крест на надеждах британца победить.

LAP 44 / 57



⚠️ 10 SECOND STOP/GO PENALTY FOR NORRIS ⚠️



The McLaren is penalised for failing to slow under yellow flags.



He MUST serve the penalty within two laps. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/iUJQHNFIeP — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Благодаря этому Ферстаппен спокойно доехал до финиша на первом месте, пока Норрис пробивался со дна. Прорыва хватило всего на одно очко.

Это очень помогло Феррари, которая заработала много очков по итогам Гран-при.

Нельзя не отметить первые в сезоне очки для Заубера. Чжоу Гуаньюй смог финишировать восьмым. На попадание в десятку претендовал и Валттери Боттас, но его очко забрал себе Норрис.

Результаты Гран-при Катара-2024

Личный зачет пилотов

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 429 очков Ландо Норрис (Макларен) – 349 Шарль Леклер (Феррари) – 341 Оскар Пиастри (МакЛарен) – 291 Карлос Сайнс (Феррари) – 272 Джордж Расселл (Мерседес) – 235 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 211 Серхио Перес (Ред Булл) – 152 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 68 Нико Хюлькенберг (Хаас) – 37

Гран-при Абу-Даби закроет последние вопросы этой кампании, в частности определится чемпион Кубка конструкторов, за который соревнуются Макларен и Феррари.

К тому же, идет плотная борьба за шестое место между Альпин, Хаас и РБ.

Кубок конструкторов

Макларен – 640 очков Феррари - 619 Ред Булл – 581 Мерседес – 446 Астон Мартин – 92 Альпин – 59 Хаас – 54 РБ – 46 Уильямс – 17 Заубер – 4

Финал сезона 2024 года будет традиционно закрывать этап в Абу-Даби, который пройдет уже на следующей неделе, с 6 по 8 декабря.