Ферстаппен с чемпионским "похмельем" и катастрофой Норриса выиграл сумасшедший Гран-при Катара
В воскресенье, 1 декабря, в Лусаиле завершился 23-й этап Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Катара.
Победителем гонки стал новоиспеченный четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Ред Булл.
Компанию на подиуме ему составили Шарль Леклер (Феррари) и Оскар Пиастри (Макларен).
Катар с самого первого поворота дал понять, что это будет особенная гонка.
Ферстаппен, которого лишили поула, вырвался на первое место. Плохим стартом Джорджа Расселла воспользовался и Ландо Норрис, проскочивший вперед.
Не обошлось и без столкновений. Первый поворот стал последним для Франко Колапинто и Эстебана Окона, а у Нико Хюлькенберга был прокол. Вскоре в боксы сошел и Лэнс Стролл.
Интригу добавляли постоянные появления машины безопасности. Казалось, что она выезжала на трассу чуть ли не каждые пять минут.
В середине заезда произошел двойной прокол у Льюиса Хэмилтона, который получил +5 секунд за фальстарт, и Карлоса Сайнса. Это также стало причиной выезда Бернда Майландера на трассу.
Спустя некоторое время судьи вынесли вердикт по одному из инцидентов, который напрямую повлиял на исход гонки.
Ландо Норрис получил штраф стоп-энд-гоу за превышение скорости во время желтых флагов. Учитывая плотность пелотона, это поставило крест на надеждах британца победить.
Благодаря этому Ферстаппен спокойно доехал до финиша на первом месте, пока Норрис пробивался со дна. Прорыва хватило всего на одно очко.
Это очень помогло Феррари, которая заработала много очков по итогам Гран-при.
Нельзя не отметить первые в сезоне очки для Заубера. Чжоу Гуаньюй смог финишировать восьмым. На попадание в десятку претендовал и Валттери Боттас, но его очко забрал себе Норрис.
Результаты Гран-при Катара-2024
Личный зачет пилотов
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 429 очков
- Ландо Норрис (Макларен) – 349
- Шарль Леклер (Феррари) – 341
- Оскар Пиастри (МакЛарен) – 291
- Карлос Сайнс (Феррари) – 272
- Джордж Расселл (Мерседес) – 235
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 211
- Серхио Перес (Ред Булл) – 152
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 68
- Нико Хюлькенберг (Хаас) – 37
Гран-при Абу-Даби закроет последние вопросы этой кампании, в частности определится чемпион Кубка конструкторов, за который соревнуются Макларен и Феррари.
К тому же, идет плотная борьба за шестое место между Альпин, Хаас и РБ.
Кубок конструкторов
- Макларен – 640 очков
- Феррари - 619
- Ред Булл – 581
- Мерседес – 446
- Астон Мартин – 92
- Альпин – 59
- Хаас – 54
- РБ – 46
- Уильямс – 17
- Заубер – 4
Финал сезона 2024 года будет традиционно закрывать этап в Абу-Даби, который пройдет уже на следующей неделе, с 6 по 8 декабря.